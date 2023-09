XIV. FIP Polo Europameisterschaft an den Rhein: Aserbaidschan im Halbfinale

Baku, 5. September, AZERTAC

Mit hochkarätigen Polo-Teams aus 8 Nationen läuft die XIV. FIP Polo Europameisterschaft an den Rhein nun weiter.

Der Polo Club Düsseldorf Gastgeber ist der Europameisterschaft und die Nationalmannschaften aus acht Ländern nehmen an der renommierten Polo Europameisterschaft teil.

Titelverteidiger und amtierender Europameister ist Italien, das sich in diesem Jahr gegen die Teams aus England, Spanien, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Aserbaidschan und Deutschland behaupten muss. Internationale Polonamen und vielversprechende Nachwuchstalente haben sich angesagt, so dass diese Europameisterschaft einen hochspannenden Einblick in den europäischen Sport geben wird.

Für Deutschland tritt mit den vier Münchener Brüdern Anton, Emil, Michl und Paul Grabosch und ihrem Vater ein reines Familienteam als Nationalmannschaft an.

Die Spiele der zweiten Runde der Gruppenphase der die XIV. FIP Polo Europameisterschaft an den Rhein fanden bereits statt.

Laut der Auskunft des Pressezentrums des Staatsgrenzdienstes gegenüber AZERTAC besiegte Aserbaidschan Italien mit 6:1.

Die aserbaidschanische Nationalmannschaft, die sich den ersten Platz in der Gruppe B gesichert hat, hat sich abgesehen vom Ergebnis des Spiels gegen die Schweiz in der letzten Runde bereits für das Halbfinale qualifiziert.

Die Spiele der Zone „B“ sollen heute stattfinden. Das Spiel Aserbaidschan-Schweiz wird am 6. September ausgetragen.