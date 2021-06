Le triathlète Rostislav Pevtsov décroche l’or à la Coupe d’Europe de triathlon

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le triathlète azerbaïdjanais Rostislav Pevtsov a décroché la médaille d’or à la Coupe d’Europe de triathlon, tenu à Dnipro, en Ukraine .

Rostislav Pevtsov a terminé une distance de 750 m de nage en 9 minutes et 23 secondes. Puis il a parcouru les 20 km de vélo en 25 minutes et 47 secondes. Au terme de 5 km de course à pied, le triathlète azerbaïdjanais a montré un résultat de 14 minutes et 58 secondes.

Avec la performance de 51 minutes et 20 secondes, Rostislav Pevtsov est monté sur la plus haute marche du podium de la Coupe, qui avait réuni 39 triathlètes provenant de 16 pays.