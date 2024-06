Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le 7 juin, c’est la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments.

Cette journée vise à sensibiliser à la prévention, à la détection et à la gestion des risques d’origine alimentaire et à encourager l’action dans ces domaines, l’objectif étant de favoriser la sécurité alimentaire, la santé des populations, la prospérité économique, l’agriculture, l’accès aux marchés, le tourisme et le développement durable.

L'Organisation des Nations Unies a institué la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments en 2018 pour mieux faire connaître cet enjeu. Année après année, de plus en plus d'initiatives sont mises en place dans le cadre de cette journée et contribuent à sensibiliser davantage le public à la sécurité sanitaire des aliments, ce qui est une formidable réussite.

La sécurité sanitaire des aliments est essentielle à la santé et au bien-être des personnes. Ce n'est que lorsque les aliments sont sans danger que nous pouvons bénéficier de leur valeur nutritionnelle et des bienfaits que procure le partage d'un repas sur les plans mental et social. Une alimentation sûre est l'un des principaux garants d'une bonne santé. Les aliments insalubres sont à l'origine de nombreuses maladies et contribuent à d'autres problèmes de santé, notamment des troubles de la croissance et du développement, des carences en micronutriments, des maladies transmissibles ou non transmissibles et des maladies mentales.

Chaque année, une personne sur dix dans le monde est atteinte d'une maladie d'origine alimentaire. Il y a toutefois une bonne nouvelle : ces maladies sont évitables. Notre comportement, la façon dont nous structurons les systèmes alimentaires et dont nous organisons les chaînes d'approvisionnement alimentaire peuvent permettre d'éviter que des substances infectieuses et toxiques, des agents pathogènes microbiens (bactéries, virus et parasites), des résidus chimiques, des biotoxines et d'autres substances dangereuses ne se retrouvent dans nos assiettes.

Nous devons transformer les systèmes alimentaires au service d'une meilleure santé, et nous devons le faire de manière durable. Les décideurs, les professionnels et les investisseurs intervenant dans les systèmes alimentaires devraient réorienter leurs activités afin de promouvoir la production et la consommation durables d'aliments sûrs, et ce à l'appui de meilleurs résultats sanitaires.

Si l'on veut que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation saine et sans danger pour la santé, il faut que les politiques en place dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, du commerce et du développement industriel encouragent la sécurité sanitaire des aliments. Des transformations systémiques en faveur d'une meilleure santé seront le gage d'une plus grande sécurité sanitaire des aliments, qui constitue un facteur essentiel du développement humain à long terme et une condition préalable à la réalisation des objectifs de développement durable (FAO).