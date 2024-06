Le président Ilham Aliyev : La Hongrie est notre partenaire numéro un au sein de l’Union européenne

Bakou, 6 juin, AZERTAC

« L’Azerbaïdjan et la Hongrie sont des partenaires stratégiques et les documents pertinents ont déjà été signés », a affirmé le président Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les présidents des parlements des États membres de la TURKPA.

« Parallèlement, nous travaillons activement dans de nombreux domaines. La Hongrie est notre partenaire numéro un au sein de l’Union européenne et, dans certains cas, lorsque certaines accusations infondées sont portées contre l’Azerbaïdjan, la Hongrie est la première à nous défendre. Je suis à la fois conscient que la Hongrie est également confrontée à des pressions de la part de certains pays européens à cause de cela. Pourtant, la position de principe de la Hongrie, le fait qu’elle défend le droit et la justice et respecte le droit international renforce considérablement sa réputation internationale », a déclaré Ilham Aliyev.