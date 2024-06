L’interview du président Ilham Aliyev diffusée sur la chaîne Euronews VIDEO

Bakou, 22 juin, AZERTAC

Un reportage consacré à la 29ème édition du Salon international du pétrole et du gaz de la Caspienne (Caspian Oil & Gas) et la 12ème édition du Salon international de l’énergie et de l’énergie verte de la Caspienne (Caspian Power) dans le cadre de la Semaine de l’énergie de Bakou a été diffusé le 21 juin sur la chaîne de télévision Euronews.

L'interview du président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev accordée à l’Euronews figure dans le reportage.