La Compagnie nationale de pétrole libyenne a révélé son intention d'augmenter la production pétrolière quotidienne

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Farhat Bin Gdara, président de la Compagnie nationale de pétrole libyenne (NOC), a révélé dimanche son intention d'augmenter la production pétrolière quotidienne du pays à 2 millions de barils d'ici la fin de 2025, selon Xinhua.

Bin Gdara a fait ces remarques lors d'une réunion avec le Premier ministre Abdul-Hamed Dbeibah, à Tripoli, la capitale, selon un communiqué publié par le gouvernement libyen.

« Au cours de la réunion, Bin Gdara a confirmé que l'objectif principal de la NOC est d'augmenter la production à 2 millions de barils par jour d'ici la fin de l'année prochaine, à condition que l'augmentation de la production soit progressive selon le calendrier approuvé, en plus de travailler avec le ministère du Pétrole et du Gaz sur le retour des compagnies pétrolières internationales en Libye pour contribuer aux projets approuvés et aux plans visant à augmenter la production, « indique le communiqué.

« Le Premier ministre a souligné la nécessité d'unir les efforts de toutes les institutions gouvernementales pour augmenter la production pétrolière, développer les performances des filiales et divulguer tous les projets et diverses données liées à la production pétrolière, » indique le communiqué.

M. Dbeibah a également donné des instructions pour soutenir le secteur pétrolier privé libyen "ainsi qu'un certain nombre d'entreprises étrangères afin d'accroître l'efficacité des travailleurs libyens," ajoute le communiqué.

Les exportations de pétrole et de gaz constituent la principale source de revenus de la Libye. Cependant, le secteur a énormément souffert ces dernières années en raison des attaques armées contre ses champs pétroliers et ses ports.

Jusqu'à dimanche, la production quotidienne de pétrole du pays était de 1.250.775, selon la NOC.