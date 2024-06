Le président Ilham Aliyev reçoit le président du Parlement kirghiz Nurlanbek Shakiev MIS A JOUR VIDEO

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, jeudi 6 juin, le président du Parlement kirghiz Nurlanbek Shakiev.

Nurlanbek Shakiev a transmis les salutations du président kirghiz au chef de l’État azerbaïdjanais. Le président Ilham Aliyev a exprimé sa reconnaissance pour les salutations de son homologue Sadyr Japarov et a demandé à Shakiev de lui transmettre les siennes.

Le président de la République a évoqué avec satisfaction sa visite au Kirghizistan en octobre dernier.

Lors de l’entretien, il a été indiqué qu’on avait créé un Fonds d’investissement Azerbaïdjan-Kirghizistan dont le budget avait été augmenté encore davantage.

L’importance de la visite du président kirghiz en Azerbaïdjan, ainsi que des discussions menées et des documents signés en marge de ce déplacement, a été mise en valeur. La construction d’une école par le Kirghizistan dans la région d’Aghdam, libérée de l’occupation, a été qualifiée de manifestation de l'amitié et de la fraternité entre les deux pays.

Nurlanbek Shakiev a mentionné sa visite dans les régions azerbaïdjanaises libérées de l’occupation, notamment la ville de Choucha, et les a qualifiées de plus beaux endroits du monde. Il a mis l’accent sur l’importance de la patience démontrée par le peuple azerbaïdjanais pendant près de trente ans, en attendant le jour où leurs terres seraient libérées, et de leur succès final dans la réalisation de cet objectif. Nurlanbek Shakiev a également beaucoup apprécié le leadership du président Ilham Aliyev dans la libération des territoires et le développement du pays.

Les parties ont également souligné le développement de l’Organisation des États turciques, l’importance de la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Kirghizistan au sein des organisations internationales et des relations interparlementaires entre les deux pays.