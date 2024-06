Les élections européennes marquées par une forte poussée de l'extrême-droite

Bakou, 10 juin, AZERTAC

En France, pour les élections européennes, le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) est largement arrivé en tête avec 31,50 %, tandis que le parti Renaissance du président Emmanuel Macron est arrivé en deuxième position avec 15,2 % des voix, selon Anadolu.

Macron, qui a fait des déclarations dimanche soir après la lourde défaite de son parti, a admis que les résultats n'étaient « pas bons pour les partis qui défendent l'Europe » et a annoncé que des élections anticipées seraient organisées le 30 juin et le 7 juillet.

« J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote, je dissous donc l'Assemblée nationale ce soir », a déclaré Macron.

En Italie, les Frères d'Italie, le parti d'extrême droite de la Première ministre Giorgia Meloni, sont également arrivés en tête des élections au Parlement européen.

En Italie, troisième pays à envoyer le plus grand nombre de parlementaires au PE (76), le processus de vote a débuté le 8 juin et s'est étalé sur deux jours.

Selon les données du ministère de l'Intérieur, dans le pays qui compte plus de 51, 19 millions d'électeurs, le taux de participation aux élections du Parlement européen a été mesuré à environ 48 %. Il y a 5 ans, le taux de participation aux élections européennes était de 54,5 %.

Selon les sondages de sortie des urnes, une image proche du classement des résultats des élections générales anticipées tenues dans le pays en 2022 s'est dessinée.

Selon les premiers sondages partagés par la chaîne italienne Rainews24, le parti de la Première ministre Giorgia Meloni, partenaire principal du gouvernement de coalition de droite, les Frères d'Italie (FdI), arrive en tête avec 27,7 % des voix.

Le principal parti d'opposition, le Parti démocrate (PD), dirigé par Elly Schlein, est arrivé en deuxième position avec 23,7 % des voix. Le PD a augmenté son nombre de voix par rapport aux élections générales de 2022.

Le Mouvement 5 étoiles (M5S), parti d'opposition, a obtenu 11,1 % des voix et a vu son nombre de voix diminuer par rapport à 2022.

Le taux de vote de Forza Italia (FI), l'un des partenaires juniors du gouvernement de coalition de droite et le parti du ministre des affaires étrangères Antonio Tajani, était de 10,5 %, tandis que l'autre partenaire au pouvoir, la Ligue, le parti de l'extrême droite de Matteo Salvini, a été mesuré à 8 %. Ce résultat montre que la Ligue a régressé par rapport à 2022, tandis que FI a devancé la Ligue.

- En Allemagne, les partis conservateurs de l'Union chrétienne remportent les élections au Parlement européen

Le conseil électoral fédéral allemand a annoncé les résultats provisoires des élections au Parlement européen.

Les partis conservateurs de l'Union chrétienne (CDU-CSU) sont arrivés en tête des élections au Parlement européen (PE).

Le parti de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) a obtenu 23,7 % des voix et le parti de l'Union chrétienne-sociale (CSU) 6,3 %, soit un total de 30 % des voix.

L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), parti d'extrême droite, a augmenté ses voix de 4,9 points par rapport à la législature précédente et est arrivé en deuxième position avec 15,9 % des voix.

La CDU a obtenu 23,7 %, l'AfD 15,9 %, le Parti social-démocrate (SPD) 13,9 %, les Verts 11,9 %, l'Union chrétienne-sociale (CSU) 6,3 %, l'Alliance Sahra Wagenknecht pour la compréhension et la justice (BSW) 6,2 % et le Parti démocrate libre (FDP) 5,2 %.

- Le gouvernement est le perdant des élections

Les Verts, qui font partie du gouvernement de coalition en Allemagne, ont subi une défaite majeure avec une perte de 8,6 points par rapport aux dernières élections.

Le SPD et le Parti démocrate libre (FDP), l'autre partenaire du gouvernement, ont perdu respectivement 1,9 et 0,2 points.

Selon les résultats provisoires, la répartition des 96 députés au PE en Allemagne en fonction des partis était la suivante : "CDU 23, CSU 6, AfD 15, SPD 14, Verts 12, BSW 6, FDP 5, Parti de gauche 3, Électeurs libres 3, Volt 3 et autres partis 6.

Le taux de participation a augmenté de 3,4 points par rapport aux élections précédentes et a atteint 64,8 %.

En Allemagne, 1413 candidats issus de 35 partis et organisations politiques se sont présentés aux élections du Parlement européen.

- Le parti d'extrême droite en tête dans 4 Etats

Le fait que le parti d'extrême droite AfD ait obtenu un si grand nombre de voix a suscité des débats dans le pays.

Les partis d'opposition ont déclaré que le Premier ministre Olaf Scholz devrait organiser un vote de défiance.

L'AfD est devenu le premier parti dans les États de Thuringe, de Brandebourg, de Saxe et de Saxe-Anhalt.

- Les partis fondés par des Turcs n'ont pas réussi à obtenir de sièges au PE

L'organisation politique appelée « Alliance démocratique pour la diversité et l'éveil » (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch - DAVA), qui a été créée sous la direction de Turcs vivant en Allemagne, a obtenu 148 724 voix, tandis que le « Parti de l'alliance pour l'innovation et la justice » (BIG) a obtenu 31 141 voix.

Selon ces résultats, les partis DAVA et BIG n'ont pas pu obtenir de siège au Parlement européen.

- Le Premier ministre Croo annonce sa démission en Belgique

Le Premier ministre belge Alexander de Croo a exprimé ses regrets pour l'échec de son parti, l'Open Vld flamand, lors des élections générales dans son pays et a annoncé qu'il démissionnerait.

Selon les médias nationaux, De Croo a déclaré, après l'annonce des premiers résultats des élections, que « les vainqueurs de ces élections sont la N-VA, le Vlaams Belang et le Vooruit ».

En précisant que le parti MR a également réalisé des gains importants dans la région francophone, De Croo a déclaré : « Ce fut une soirée particulièrement difficile pour nous, nous avons perdu. À partir de demain, je serai un Premier ministre démissionnaire ».

Les moments où De Croo n'a pas pu retenir ses larmes ont été retransmis par les caméras.

Selon les premiers résultats, le parti nationaliste flamand de droite N-VA a remporté les élections au parlement fédéral.

Le Vlaams Belang, parti flamand d'extrême droite, qui était pressenti comme le vainqueur de l'élection, s'est classé deuxième tant au parlement fédéral qu'en région flamande.

Le parti libéral flamand Open Vld, dirigé par le Premier ministre De Croo, a pris la 9e place avec 5,6 % des voix, soit une baisse de 2,9 %.

Traditionnellement, les premiers ministres belges remettent leur démission au roi le lendemain des élections.

- La coalition est la seule option

En Belgique, les désaccords entre les régions fédérées provoquent des crises politiques après presque chaque élection.

Le pays a battu un record en restant sans gouvernement pendant 107 jours après les élections de 1979, 148 jours en 1988, 194 jours en 2007 et 653 jours après les élections de 2019.

On prévoit que cette fois-ci, même si un parti arrive en tête des élections, il ne disposera pas des 76 sièges nécessaires pour former un gouvernement, et qu'un autre processus difficile de négociation d'une coalition commencera.