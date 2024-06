Djeyhoun Baïramov informe son homologue estonien du processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu ce mercredi par téléphone avec son homologue estonien Margus Tsahkna.

Au cours de la conversation téléphonique, l’état actuel et les perspectives de la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays, les processus en cours dans la région, ainsi que le processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ont fait l’objet de discussions.

Les ministres ont souligné que l’intensification du dialogue politique bilatérale et les visites réciproques revêtaient une importance pour développer encore plus les liens azerbaïdjano-estoniens, mettant en valeur l’importance des rencontres dans le cadre du mécanisme des consultations politiques entre les ministères des affaires étrangères des deux pays.

Djeyhoun Baïramov a donné des informations sur les perspectives du processus de normalisation entre son pays et l’Arménie, ainsi que les mesures prises pour la paix et la stabilité dans la région au cours des dernières années.

Il a souligné l’importance de la restitution de 4 villages azerbaïdjanais occupés par l'Arménie et de la délimitation d'une partie de la frontière.

Les parties ont abordé les opportunités supplémentaires de coopération entre les deux pays en matière de transition vers l'énergie verte lors de la présidence azerbaïdjanaise de la COP29.

Un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt commun.