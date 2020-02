Près de 1000 athlètes disputeront l’Open de Bakou Karaté

Bakou, 21 février, AZERTAC

La 11e édition du tournoi international de karaté « Open de Bakou» se déroulera au Centre de boxe de Bakou du 5 au 8 mars.

La compétition réunira des karatékas enfant, adolescent, jeune, adulte et vétéran. Près de 1 000 athlètes provenant de plus de 10 pays devraient participer à des compétitions individuelles et par équipes.