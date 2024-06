Ilham Aliyev : Le Karabagh et le Zenguézour oriental deviendront l’une des régions les plus développées du monde

Bakou, 6 juin, AZERTAC

« La vie reprend dans les territoires libérés. Quatre villes et quatre villages ont déjà été restaurés et d’anciens déplacés internes y sont retournés », a déclaré le président Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les présidents des parlements des États membres de la TURKPA.

« Plus de 7 000 anciens déplacés internes vivent déjà sur leurs terres ancestrales et ce nombre sera porté au moins à 20 000 d’ici la fin de l’année. De grands travaux de construction et de développement sont en cours, et le Karabagh et le Zenguézour oriental deviendront l’une des régions les plus développées du monde », a souligné le président Aliyev.