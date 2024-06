Kazan accueille les Jeux des BRICS

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Les Jeux BRICS sont un événement multisports annuel qui gagne en popularité parmi les pays membres de la communauté économique BRICS. Cet événement est généralement organisé par le pays qui assure la présidence tournante de la coalition. Dans le cadre de la présidence russe des BRICS cette année, il a été décidé d'accueillir l'édition 2024 des Jeux à Kazan, l'événement étant prévu du 12 au 23 juin, indique l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Des athlètes de 97 pays participants, dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, se réuniront à Kazan pour l'événement. Puisque les Jeux suivent un format ouvert, les athlètes d’autres pays sont également invités à y participer. Un nombre record de médailles seront décernées aux Jeux BRICS à Kazan – plus de 360 sets. Les participants s'affronteront dans 27 sports, dont l'athlétisme, l'haltérophilie, la natation et le plongeon, la gymnastique rythmique et artistique, la lutte, le tennis, le tennis de table et bien plus encore.

En plus des événements sportifs, les invités des Jeux BRICS pourront profiter d'un riche programme culturel et de séances d'autographes avec des célébrités sportives. Les Jeux se dérouleront sur 16 sites à Kazan, qui a déjà accueilli dans le passé des compétitions internationales et panrusses et a été spécialement rénové pour l'événement des BRICS.

Les meilleurs athlètes russes ont déjà confirmé leur participation, parmi lesquels les gymnastes Daniel Marinov et Nikita Nagorny, la championne olympique de natation artistique Svetlana Kolesnichenko, les champions d'escrime Yana Egoryan et Sofia Velikaya, le sprinter Sergey Shubenkov, le plongeur Evgeny Kuznetsov et Nikita Schleicher, entre autres. De grandes délégations du Brésil et de la Chine sont également attendues, amenant des athlètes expérimentés et de jeunes talents aux Jeux.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://bricskazan2024.games/.