Le 6e festival culturel d’ethnosport se déroule à Istanbul

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le 6e festival culturel d'ethnosport a débuté à Istanbul.

La sixième édition du festival, organisé par la Confédération mondiale d'ethnosport, a démarrée jeudi et durera pendant 4 jours à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, selon l’agence de presse Anadolu.

Le ministre turc de la Jeunesse et des Sports, Osman Askın Bak, le président de la Confédération mondiale d'ethnosport, Bilal Erdogan, le vice-président du AK Parti, Efkan Ala, différents responsables en provenance de plusieurs pays ont participé à la cérémonie d'ouverture de l'organisation.

Dans son discours d’inauguration, Bilal Erdogan a insisté sur la richesse culturelle de l’Anatolie.

"Bienvenue au 6e Festival culturel Ethnosport. Au cours des quatre prochains jours, nous serons les témoins, à Istanbul, le centre le plus accessible et le plus important du monde, des différentes cultures du monde, de la richesse culturelle de notre Anatolie et de notre géographie de cœur. En plus de nos sports traditionnels, des sports traditionnels des pays invités, les saveurs traditionnelles, les danses folkloriques, la musique, l'artisanat, les jeux pour enfants seront présentés lors de cet évènement", a-t-il dit.

Par ailleurs, Bilal Erdogan a souligné qu’une attention toute particulière sera porté cette année à la présentation de la Palestine et des enfants palestiniens.

"Nous organiserons des ateliers afin de mettre en lumière le génocide qui se poursuit en Palestine et à Gaza, nous présenterons la culture palestinienne et nous crierons au monde entier que les enfants de la région ont le droit de jouer", a-t-il martelé.

Des activités seront proposées aux visiteurs de tous âges lors du festival.

Les visiteurs auront l'occasion de découvrir gratuitement de nombreux sports et jeux traditionnels, tels que le tir à l'arc et l'équitation, accompagnés par des professionnels.

Les visiteurs pourront s’initier dans des ateliers d'arts traditionnels, aux sports et jeux traditionnels, ainsi qu'à la communication avec la nature et les animaux.

Le 6e festival culturel Ethnosport organisera également des activités spéciales pour les enfants et les groupes défavorisés.

Les enfants pourront s'amuser en pratiquant des sports et des jeux traditionnels dans l'enceinte du festival.

Des événements spécifiques, des compétitions et des activités scéniques seront disponibles pour les groupes défavorisés.

L'hippothérapie, le tournoi de mangala pour malvoyants, les ateliers et les activités organisées par des artistes handicapés offriront des opportunités aux groupes défavorisés.

La Confédération mondiale d'ethnosport présentera des saveurs de la cuisine mondiale aux participants.

En outre, un concours de photographie sera organisé dans le cadre du festival.

La Confédération mondiale d'ethnosport, qui vise à faire revivre les sports et les jeux traditionnels, organisera un concours de photographie dans le cadre du festival, en coopération avec la Fédération turque des arts photographiques.

Toutes les activités se déroulant dans la zone du festival feront l'objet du concours de photos.