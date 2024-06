L’Azerbaïdjan et la Pologne discutent des questions bilatérales

Bakou, 6 juin, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise Djeyhoun Baïramov a rencontré ce mercredi le vice-ministre polonais des affaires étrangères, Marek Prawda.

Au cours de la rencontre, les discussions ont porté sur les questions de coopération entre les deux pays, ainsi que la situation actuelle dans la région pendant la période post-conflit.

Djeyhoun Baïramov a souligné que les visites réciproques et les consultations politiques jouaient un rôle important dans le développement des relations de partenariat et de la coopération dans les domaines de la politique, de l’économie, des investissements, de la sécurité énergétique, de l’éducation et de l’humanitaire.

Il a donné des informations sur les travaux effectués et les futurs plans dans le cadre de la présidence azerbaïdjanais de la COP29.

Le ministre a abordé la situation actuelle et les réalités dans la région pendant la période post-conflit, les travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires libérés de l’occupation arménienne, les mesures prises dans le domaine de la lutte contre les menaces des mines, ainsi que le processus de normalisation entre son pays et l’Arménie, soulignant l’existence d’une condition favorable pour la consolidation de la paix dans la région.

Ensuite, des consultations politiques ont eu lieu entre les ministères des Affaires étrangères avec la participation des délégations conduites par Marek Prawda et Fariz Rzaïev, vice-ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan. Les questions de la coopération entre les deux pays au sein des organisations bilatérales, régionales et internationales ont été discutées lors des consultations politiques.