Le président Ilham Aliyev : Il y a beaucoup plus besoin du potentiel du Corridor médian dans le monde

Bakou, 6 juin, AZERTAC

« Choucha accueillera un sommet informel de l’Organisation des États turciques dans un mois. Les principaux thèmes de cette réunion seront liés au transport et au climat », a déclaré le président Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les présidents des parlements des États membres de la TURKPA.

« L’établissement et l’expansion des liaisons de transport sont un processus étroitement lié à l’unification du monde turcique. Le lancement du Corridor médian et l’augmentation du transport de marchandises sont les questions d’actualité. Tous les pays membres de l’Organisation des États turciques œuvrent ensemble ici. A mon avis, il y a beaucoup plus besoin du potentiel du Corridor médian dans le monde aujourd’hui. Nous avons besoin d’un large échange de vues sur ce sujet et sur les prochaines étapes », a estimé le chef de l'Etat.