L'Italie a accueilli un nombre record de touristes en 2023

Bakou, 6 juin, AZERTAC

L'Italie a établi un record historique pour les visites de touristes l'année dernière, avec des chiffres dépassant pour la première fois les niveaux d'avant la pandémie, a rapporté l'entité statistique du gouvernement, indique l’agence de presse Xinhua.

L'Institut italien des statistiques (ISTAT) a indiqué que le pays a accueilli plus de 134 millions de touristes en 2023, soit un total de plus de 450 millions de nuitées. Cela représente 3 millions de visites et 14,5 millions de nuitées de plus qu'en 2019, la dernière année avant la pandémie de COVID-19, soit des augmentations de 2,3 % et 3,3 %, respectivement.

Par rapport à 2022, les chiffres du tourisme ont augmenté de 13,4 % et de 9,5 %, respectivement.

Selon les données, la région italienne la plus populaire pour le tourisme l'année dernière était la Vénétie, célèbre pour la ville de Venise et ses canaux. La Vénétie a attiré 21,1 millions de touristes l'année dernière, devant la Lombardie, qui en a attiré 17,7 millions, et la Toscane, région d'Italie centrale, avec 14,7 millions.