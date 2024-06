L'ONU lance un appel à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan

Bakou, 8 juin, AZERTAC

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a lancé un appel à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan célébrée le 8 juin, indique le site web de l’ONU.

L'océan couvre plus de 70 % de la planète. C’est notre source de vie, soutenant la subsistance de l’humanité entière et celle de tous les autres organismes sur terre.

L’océan produit au moins 50 % de l’oxygène de la planète et abrite la majeure partie de la biodiversité terrestre. Elle est notamment la principale source de protéines pour plus d’un milliard de personnes dans le monde. L'océan est aussi la clé de notre économie, avec environ 40 millions de personnes employées par les industries océaniques d'ici à 2030.

L’homme a donc besoin de l’océan pour survivre et l’océan a aujourd’hui, plus que jamais auparavant, besoin d’un soutien accru pour continuer à remplir ses fonctions, dont toute la planète dépend.

Avec 90 % des populations de gros poissons déjà épuisées et 50 % des récifs coralliens détruits, nous prenons plus de l'océan que ce qui peut être reconstitué. Pour protéger et préserver l'océan et tout ce qu'il soutient, nous devons donc créer un nouvel équilibre, ancré dans une véritable compréhension de l'océan et de la façon dont l'humanité y est liée. Nous devons établir une relation avec l'océan qui soit réellement inclusive, innovante et éclairée par les leçons du passé.

Sous le thème de 2024 « Renouveler en profondeur notre action », les Nations Unies unissent leurs forces à celles des décideurs, des leaders autochtones, des scientifiques, des cadres du secteur privé, de la société civile, des célébrités et des jeunes activistes pour nous rappeler que notre rapport à l’océan doit changer de toute urgence, les efforts que nous avons déployés jusqu’à présent n’ayant fait qu'effleurer le problème. Pour susciter un vaste élan en faveur de l’océan, nous devons donc renouveler en profondeur notre action.

Tous unis pour célébrer la valeur des océans

La Journée mondiale des océans rappelle à chacun que les océans jouent un rôle primordial dans notre subsistance. Véritables poumons de notre planète, ils fournissent, par exemple, la plupart de l'oxygène que nous respirons. Ils constituent aussi une source importante de nourriture et de médicaments, et sont un élément essentiel de la biosphère.

Il est donc important de sensibiliser le public sur la place fondamentale qu'ils occupent dans notre écosystème, et sur les menaces auxquelles ils font face à cause des activités humaines. Cette journée veut notamment mobiliser et unir les populations du monde entier autour d'une gestion plus durable des océans, tout en rendant hommage à leur beauté et à leur richesse.

Pour ce faire, les Nations Unies ont organisé un événement hybride au Siège des Nations Unies, le 7 juin 2024, sous le thème « Renouveler en profondeur notre action ».

Organisée par la Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies, en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Oceanic Global, la rencontre annuelle de cette année met en lumière la manière dont nous pouvons travailler ensemble pour garantir la santé et le bien-être de l’océan.

Cet événement est aussi l'occasion de découvrir les gagnants du concours photo 2024, grâce auxquels nous pouvons apprécier la beauté des océans.