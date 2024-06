La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental appelle la communauté mondiale à faire pression sur l’Arménie

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Ces derniers jours, le gouvernement et la présidence du parlement de l’Arménie ont fait des déclarations visant à rejeter, au niveau constitutionnel, l’élimination de la revendication territoriale contre l’Azerbaïdjan et à perturber le processus de paix.

C’est ce qui a été noté dans le communiqué publié par la Communauté de l’Azerbaïdjan occidental.

Il a été indiqué que le président du Parlement arménien, Alen Simonyan, a rejeté les mesures que son pays devrait prendre à la fois en tant qu’exigence du droit international et conformément à la logique du processus de paix, et a tenté d’accuser l’Azerbaïdjan par des expressions inadmissibles telles que « nettoyage ethnique » et « génocide ».

Au lieu d’avancer des prétentions destructrices, Alen Simonyan devrait reconnaître la responsabilité de son pays pour les crimes contre l’humanité commis à l’égard des Azerbaïdjanais à Garakilsé, Bassarketcher, Gafan et ailleurs pendant l’expulsion et la déportation forcées des Azerbaïdjanais d’Arménie, et œuvrer pour la restauration de leurs droits, notamment en garantissant le retour dans la sécurité et la dignité des Azerbaïdjanais expulsés.

La Communauté de l’Azerbaïdjan occidental condamne le choix de l’affrontement par le pouvoir arménien, qui entraîne les perspectives de paix dans la région sur une voie incertaine, et a appelé la communauté internationale à faire pression sur l’Arménie pour qu’elle adopte une position constructive.