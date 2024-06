Le ministère saoudien du Tourisme intensifie ses visites de surveillance à La Mecque à l'occasion du début de la saison du Hajj

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le ministère du Tourisme a intensifié ses tournées de surveillance et d'inspection des installations d'accueil touristique de divers types, notamment des hôtels, des appartements avec services et autres, dans la capitale sainte de la région de La Mecque Al-Mukarramah, avec le but d'améliorer la qualité des services fournis aux pèlerins de la Sainte Maison de Dieu pendant la saison du Hajj de cette année 1445 AH. Ceci est sous le suivi du ministre du Tourisme, M. Ahmed bin Aqeel Al-Khatib, selon l’UNA, Union des agences de presse de l’OCI.

Parallèlement au début de la saison du Hajj de cette année, les équipes de surveillance du ministère ont effectué plus de 4500 visites de surveillance et d'inspection des installations d'accueil de la capitale sainte.

Les tournées de contrôle et d'inspection s'inscrivent dans le cadre du rôle actif du Ministère du Tourisme au service des pèlerins, dans le but de leur fournir les meilleurs services, en plus de leur fournir toutes les installations pour leur permettre d'accomplir leurs rituels avec facilité et rassurer, en coopération avec les agences gouvernementales compétentes.

Le ministère a expliqué que les pèlerins peuvent soumettre des demandes de renseignements et des commentaires sur les services qui leur sont fournis, via les canaux officiels du ministère sur les plateformes de médias sociaux ou en contactant le Centre unifié 930.