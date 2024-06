Le président égyptien: Mes entretiens avec le président azerbaïdjanais servent à renforcer les relations bilatérales VIDEO

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Les entretiens d'aujourd'hui avec le président de la République d'Azerbaïdjan visent à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines.

C’est ce qui ressort de la déclaration du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi à la presse avec son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev.

« Dans le même temps, nous avons discuté de questions régionales et internationales d'intérêt mutuel. Nous avons également procédé à un échange de vues sur les opportunités de la coopération dans les domaines de la construction, des transports, des produits pharmaceutiques, du pétrole et des infrastructures. Nous avons souligné l'importance des activités de la commission mixte entre les deux pays et l'organisation de sa prochaine réunion », a fait savoir Abdel Fattah al-Sissi.