Le président Ilham Aliyev : Les échanges commerciaux entre l’Azerbaïdjan et l’Egypte ont augmenté de quelques fois

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Si nous regardons les statistiques, nous verrons que les échanges commerciaux ont augmenté de quelques fois. Toutefois, nous ne sommes pas encore satisfaits des chiffres absolus.

C’est ce qu’a dit le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans sa déclaration à la presse avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Le chef de l’Etat a dit : « Je suis sûr que les documents signés aujourd'hui et les accords conclus nous aideront dans cette direction. Il sera possible d'obtenir de bons résultats tout d’abord en matière d'énergie, dans la production d'énergies renouvelables, de l'industrie de pétrole et d’aluminium et dans d'autres domaines ».