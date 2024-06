Les réunions organisées dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg se concentrent sur la coopération azerbaïdjano-russe

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Une délégation azerbaïdjanaise conduite par le vice-Premier ministre Chahin Moustafaïev a participé au 27e Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

La délégation azerbaïdjanaise a tenu plusieurs réunions en marge du forum.

Lors de la rencontre avec le chef adjoint de l’administration du Président de la Fédération de Russie, Maxim Orechkine, les parties ont souligné le rôle particulier des chefs d’État dans le développement global de la coopération azerbaïdjano-russe au niveau du partenariat stratégique, établi sur la base solide d’amitié et de bon voisinage. Les parties ont également salué la promotion des relations commerciales, la création de clusters dans le cadre de la coopération économique, la tenue de forums interrégionaux Azerbaïdjan-Russie, l’amélioration des actions dans les zones économiques et le renforcement des capacités des postes de contrôle frontaliers.

Chahin Moustafaïev a également rencontré Peter Szijjarto, ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, avec lequel il a exploré divers aspects de la coopération entre les deux pays. Ils ont souligné l’importance des contacts mutuels et des visites réciproques dans l’évolution des relations bilatérales ainsi que multilatérales entre l'Azerbaïdjan et la Hongrie.

Pendant la rencontre avec le président du Gouvernement de la République du Daghestan de la Fédération de Russie, Abdulmuslim Abdulmuslimov, les discussions ont porté sur la coopération dans divers domaines, notamment dans le cadre du corridor de transport international Nord-Sud.

Au cours de la rencontre avec le président de la République d'Ingouchie de la Fédération de Russie, Mahmud-Ali Kalimatov, les parties ont souligné l’importance particulière de la tenue des forums interrégionaux Azerbaïdjan-Russie, des forums d'affaires régulièrement organisés, ainsi que celle de la mise en œuvre de missions d’affaires entre les régions des deux pays.

Le vice-Premier ministre Chahin Moustafaïev a également rencontré le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Alexandre Beglov. Les parties ont qualifié le Forum économique international de Saint-Pétersbourg de plateforme majeure pour explorer les questions de développement économique de l’Azerbaïdjan et la coopération avec Saint-Pétersbourg.