L’Azerbaïdjan et l’Egypte signent un certain nombre de documents MIS A JOUR VIDEO

Le Caire, 8 juin, AZERTAC

Samedi 8 juin, au Caire, s’est tenue la cérémonie de signature des documents entre la République d’Azerbaïdjan et de la République arabe d’Egypte avec la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Le « Mémorandum d’accord sur la coopération en matière de jeunesse et de sports entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République d'Azerbaïdjan et le Ministère de la Jeunesse et des Sports de la République arabe d'Egypte » a été signé par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Hassan Choukri, et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov.

Le « Mémorandum d’accord sur l’amitié et la coopération entre l’Autorité exécutive de la ville de Bakou de la République d’Azerbaïdjan et le Gouvernorat du Caire de la République arabe d’Égypte » a été signé par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Hassan Choukri, et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov.

Le « Mémorandum d’accord entre le Ministère de l’Energie de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de l’Electricité et des Energies renouvelables de la République arabe d’Égypte sur la coopération en matière d’électricité et d’énergies renouvelables » a été signé par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Hassan Choukri, et le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov.

Le « Plan d’action conjoint pour 2024-2025 entre l’Agence de promotion des exportations et des investissements de la République d’Azerbaïdjan (AZPROMO) et l’Autorité générale pour l’investissement et les zones franches de la République arabe d’Égypte (GAFI) » a été signé par le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Hassan Choukri, et le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov.

Le « Protocole d’intention sur la coopération entre le Ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère du Pétrole et des Ressources minérales de la République arabe d'Égypte » a été signé par le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Tarek al-Moulla, et le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov.

Le « Mémorandum d’accord sur l’échange d’expériences entre le Ministère de l’Économie de la République d’Azerbaïdjan et le Ministère de la Coopération internationale de la République arabe d’Égypte » a été signé par la ministre égyptienne de la Coopération internationale, Rania al-Mashat, et le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov.

Le « Mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication entre le Ministère du Numérique et des Transports de la République d'Azerbaïdjan et le Ministère des communications et des technologies de l'information de la République arabe d'Égypte » a été signé par le ministre égyptien des Communications et des Technologies de l’information, Amr Talaat, et le ministre azerbaïdjanais du Numérique et des Transports, Rechad Nabiyev.