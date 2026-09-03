انعقاد جلسة حوارية بباكو حول دور التكنولوجيا والابتكار في إزالة الألغام لاعتبارات إنسانية

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

نُظمت في باكو جلسة حوارية بعنوان "التكنولوجيا والابتكار من أجل تطهير إنساني أكثر أماناً وفاعلية للألغام" بإدارة المستشار الخاص للبرلمان البريطاني نايجل إيلوي وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام الإنساني ومنظمتي تدريب الجرذان البطلة والجمعية الكورية لتكنولوجيا مكافحة الألغام، حيث جرى بحث استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز أمان وكفاءة العمليات وبناء القدرات المؤسسية الوطنية.

وأكد المشاركون أن إدماج الحلول الابتكارية في جمع البيانات وتحليلها يقلل المخاطر على كوادر التطهير، مشددين على ضرورة توفير التمويل الدولي المستدام وتأهيل الكوادر لضمان تطبيق هذه التقنيات بنجاح.