وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

انعقاد جلسة حوارية بباكو حول دور التكنولوجيا والابتكار في إزالة الألغام لاعتبارات إنسانية

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

نُظمت في باكو جلسة حوارية بعنوان "التكنولوجيا والابتكار من أجل تطهير إنساني أكثر أماناً وفاعلية للألغام" بإدارة المستشار الخاص للبرلمان البريطاني نايجل إيلوي وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام.

وشهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا ومركز جنيف الدولي لإزالة الألغام الإنساني ومنظمتي تدريب الجرذان البطلة والجمعية الكورية لتكنولوجيا مكافحة الألغام، حيث جرى بحث استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز أمان وكفاءة العمليات وبناء القدرات المؤسسية الوطنية.

وأكد المشاركون أن إدماج الحلول الابتكارية في جمع البيانات وتحليلها يقلل المخاطر على كوادر التطهير، مشددين على ضرورة توفير التمويل الدولي المستدام وتأهيل الكوادر لضمان تطبيق هذه التقنيات بنجاح.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

مديرة مركز منع النزاعات: مكافحة الألغام توفر جسراً بين الأمن وإعادة الإعمار والسلام المستدام
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [٢٣:٢٨]

مديرة مركز منع النزاعات: مكافحة الألغام توفر جسراً بين الأمن وإعادة الإعمار والسلام المستدام

مدير برنامج خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: القضاء على خطر الألغام يتطلب التكنولوجيا والكوادر المؤهلة إلى جانب التمويل
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [٢٢:٤٩]

مدير برنامج خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: القضاء على خطر الألغام يتطلب التكنولوجيا والكوادر المؤهلة إلى جانب التمويل

وكالة تطوير الإعلام: الوسائل الإعلامية الغربية تشن حملة تضليل ممنهجة ضد أذربيجان
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [٢٠:٥٢]

وكالة تطوير الإعلام: الوسائل الإعلامية الغربية تشن حملة تضليل ممنهجة ضد أذربيجان

مسؤول مركز مكافحة الألغام بوزارة الدفاع التركية: الهدف الرئيسي للتكنولوجيا في إزالة الألغام إبعاد الإنسان عن الخطر
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [١٩:٣٩]

مسؤول مركز مكافحة الألغام بوزارة الدفاع التركية: الهدف الرئيسي للتكنولوجيا في إزالة الألغام إبعاد الإنسان عن الخطر

مدير مركز تدريب دعم السلام الدولي: تطهير الألغام ليس سوى حلقة في سلسلة التعافي وإعادة الإعمار
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [١٨:٣٥]

مدير مركز تدريب دعم السلام الدولي: تطهير الألغام ليس سوى حلقة في سلسلة التعافي وإعادة الإعمار

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان: الاتحاد الأوروبي يثمن جهود أذربيجان في إزالة الألغام ويستمر في دعمها
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [١٧:٥٨]

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان: الاتحاد الأوروبي يثمن جهود أذربيجان في إزالة الألغام ويستمر في دعمها

مستشار وزير الإسكان والتعمير الليبي: تطهير الأراضي من الألغام أمر ضروري لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [١٧:٠٣]

مستشار وزير الإسكان والتعمير الليبي: تطهير الأراضي من الألغام أمر ضروري لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية

انعقاد جلسة حوارية بباكو حول إدماج السياسات في إعادة إعمار المدن المتأثرة بالألغام
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [١٦:٣٦]

انعقاد جلسة حوارية بباكو حول إدماج السياسات في إعادة إعمار المدن المتأثرة بالألغام

نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني: تطهير الألغام شرط أساسي للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في الأراضي المحررة
  • ٠٣.٠٩.٢٠٢٦ [١٦:١٩]

نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني: تطهير الألغام شرط أساسي للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في الأراضي المحررة

مديرة مركز منع النزاعات: مكافحة الألغام توفر جسراً بين الأمن وإعادة الإعمار والسلام المستدام

  • 03.09.2026 [23:28]

مدير برنامج خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: القضاء على خطر الألغام يتطلب التكنولوجيا والكوادر المؤهلة إلى جانب التمويل

  • 03.09.2026 [22:49]

رئيس شركة أذر إينيرجي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال إينيرجي الصينية

  • 03.09.2026 [21:16]

انعقاد جلسة حوارية بباكو حول دور التكنولوجيا والابتكار في إزالة الألغام لاعتبارات إنسانية

  • 03.09.2026 [20:59]

وكالة تطوير الإعلام: الوسائل الإعلامية الغربية تشن حملة تضليل ممنهجة ضد أذربيجان

  • 03.09.2026 [20:52]

رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجري لقاءات في المجلس الوطني الأذربيجاني

  • 03.09.2026 [20:30]

وزير الثقافة الأذربيجاني يبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة بي بي آفاق التعاون وفعاليات مستقبلية

  • 03.09.2026 [20:13]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني: شمولية البرلمانات تقاس بتكافؤ الفرص في اتخاذ القرارات

  • 03.09.2026 [20:02]

مسؤول مركز مكافحة الألغام بوزارة الدفاع التركية: الهدف الرئيسي للتكنولوجيا في إزالة الألغام إبعاد الإنسان عن الخطر

  • 03.09.2026 [19:39]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف

  • 03.09.2026 [19:10]

مدير مركز تدريب دعم السلام الدولي: تطهير الألغام ليس سوى حلقة في سلسلة التعافي وإعادة الإعمار

  • 03.09.2026 [18:35]

الكشف عن حكام الجولة الرابعة من الدوري الأذربيجاني الممتاز لكرة القدم

  • 03.09.2026 [18:12]

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان: الاتحاد الأوروبي يثمن جهود أذربيجان في إزالة الألغام ويستمر في دعمها

  • 03.09.2026 [17:58]

سفير باكستان: هدفنا تحويل علاقاتنا السياسية القوية إلى تعاون اقتصادي حقيقي

  • 03.09.2026 [17:35]

وزير خارجية أذربيجان يبحث أجندة التعاون والتحديات الأمنية مع رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

  • 03.09.2026 [17:15]

مستشار وزير الإسكان والتعمير الليبي: تطهير الأراضي من الألغام أمر ضروري لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية

  • 03.09.2026 [17:03]

انعقاد جلسة حوارية بباكو حول إدماج السياسات في إعادة إعمار المدن المتأثرة بالألغام

  • 03.09.2026 [16:36]

تدفق جديد للوحل والغرين في قرية لازا بولاية قوصار دون تسجيل أضرار

  • 03.09.2026 [16:25]

نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني: تطهير الألغام شرط أساسي للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في الأراضي المحررة

  • 03.09.2026 [16:19]

طريق شاق ومثير ينتهي بجمال ساحر لشلال "قانسلار" في ولاية زاقاتالا الأذربيجانية

  • 03.09.2026 [16:04]

المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يؤكد أن إزالة الألغام ليست مجرد شرط مسبق لإعادة الإعمار بل هي بداية التعافي

  • 03.09.2026 [15:43]

المدير الرياضي لنادي صباح: سنقاتل حتى النهاية في دوري أبطال أوروبا

  • 03.09.2026 [15:39]

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان: إزالة الألغام ليست مجرد تطهير للأراضي بل هي استعادة للأمن وإعادة بناء المجتمعات أيضا

  • 03.09.2026 [15:18]

قبول 96 في المائة من خريجي مدرسة شاكي رقم 6 في الجامعات ضمن النموذج التعليمي التخصصي الجديد

  • 03.09.2026 [14:59]

ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة: لا يمكن اعتبار السلام مستقراً بشكل كامل دون إزالة الألغام

  • 03.09.2026 [14:13]

الرئيس إلهام علييف يهنئ حاكمي سان مارينو بمناسبة العيد الوطني

  • 03.09.2026 [13:48]

السيول تجرف جزءاً من الطريق بين غابالا ولازا وأعمال الصيانة تتواصل لضمان حركة السير

  • 03.09.2026 [13:32]

جراحون في باكو ينجحون في إعادة زراعة يد طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام بعد بترها بالكامل

  • 03.09.2026 [13:14]

"توران" تواجه ناديا يونانيا في بطولة دولية

  • 03.09.2026 [13:00]

وزير خارجية أذربيجان يناقش مع نظيره الليتواني العلاقات الثنائية ورئاسة الاتحاد الأوروبي والسلام في جنوب القوقاز

  • 03.09.2026 [12:44]

ممثل الرئيس للمهام الخاصة: 437 ضحية للألغام منذ انتهاء الحرب والدعم الدولي لا يتجاوز 5 في المائة من ميزانية التطهير

  • 03.09.2026 [12:35]

الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

  • 03.09.2026 [11:59]

مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان

  • 03.09.2026 [11:48]

المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام يواصل اعماله

  • 03.09.2026 [11:00]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 03.09.2026 [10:51]

ارتفاع أسعار الذهب والفضة

  • 03.09.2026 [10:42]

برميل من "آذري لايت" يباع 101.96 دولار

  • 03.09.2026 [10:40]

رئيس مؤسسة الصحافة الدولية الأوراسية يؤكد أن أذربيجان تسهم بشكل حقيقي في التعاون العالمي بفضل سياستها الخارجية المستقلة

  • 02.09.2026 [22:53]

نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث آفاق التعاون مع ممثلي بنك "سانتاندير" الإسباني

  • 02.09.2026 [20:59]

عقد جلسة حوارية حول التعاون الدولي وآليات التبرع ضمن المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة الألغام في باكو

  • 02.09.2026 [20:26]

عقد مشاورات قنصلية بين أذربيجان وتركمانستان في عشق آباد وتوقيع بروتوكول ختامي

  • 02.09.2026 [20:09]

رئيسة المجلس الوطني تصل إلى سويسرا في زيارة عمل

  • 02.09.2026 [19:45]

مديرة مركز آسيان لإزالة الألغام تؤكد في مؤتمر باكو أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع أذربيجان

  • 02.09.2026 [19:40]

العالمة الاجتماعية الفرنسية تعتبر مبادرة الاستفتاء للتجمع الوطني مرحلة جديدة من القيود المفروضة على الحجاب

  • 02.09.2026 [19:11]

المنسق المقيم للأمم المتحدة يثمن في مؤتمر باكو التقدم الذي حققته أذربيجان في مجال إزالة الألغام

  • 02.09.2026 [18:55]

رئيس وكالة إزالة الألغام تؤكد تطهير أكثر من 298 ألف هكتار وتفكيك أكثر من 260 ألف لغم ومقذوف منذ انتهاء الحرب

  • 02.09.2026 [18:10]

الخبير الصحفي التركي يحلل دور أذربيجان كمركز إستراتيجي ولتكامل العالم التركي

  • 02.09.2026 [17:49]

رئيس وكالة أناما يعلن في مؤتمر باكو أن أذربيجان موّلت 96 في المائة من ميزانية إزالة الألغام

  • 02.09.2026 [17:40]

هيئة طبيب تقرر زيادة أجور أطباء الطوارئ والأقاليم في أذربيجان بنسب تصل إلى 107 في المائة

  • 02.09.2026 [17:31]

التصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين لجنة الإحصاء الحكومية الأذربيجانية واللجنة الوطنية للإحصاء في قيرغيزستان

  • 02.09.2026 [17:11]

مؤتمر إزالة الألغام الدولي الرابع في باكو يواصل أعماله بلقاءات حوارية

  • 02.09.2026 [17:05]

إطلاق مشروع "سجادة الحياة" في فرنسا لتعزيز التراث الثقافي والتضامن الاجتماعي عبر الفنون الأذربيجانية والفرنسية

  • 02.09.2026 [16:57]

الرئيس التنفيذي لهيئة إدارة المناطق الطبية يعلن زيادة أجور أكثر من 72 ألف عامل صحي في أذربيجان

  • 02.09.2026 [16:52]

نادي صباح الأذربيجاني يستعير لاعب الوسط البرازيلي من زينيت الروسي

  • 02.09.2026 [16:39]

المنتخب الأذربيجاني للكرة الطائرة للسيدات يودع البطولة الأوروبية بعد خسارته أمام نظيره التركي في دور الستة عشر

  • 02.09.2026 [16:21]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تبحث مع رئيس غانا آفاق التعاون الثنائي والبرلماني في صربيا

  • 02.09.2026 [16:08]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تبحث مع رئيسة المجلس الشعبي الوطني الجزائري أبعاد التعاون البرلماني في صربيا

  • 02.09.2026 [16:01]

توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة اناما ومركز آرماك

  • 02.09.2026 [15:48]

الرئيس إلهام علييف يستقبل المنسق المقيم الجديد للأمم المتحدة في أذربيجان

  • 02.09.2026 [15:20]

الرئيس إلهام علييف يستقبل المدعي العام للنيابة العليا الشعبية الصينية مع الوفد المرافق له

  • 02.09.2026 [15:08]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تبحث مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية التعاون البرلماني وآفاق العلاقات الثنائية في بلغراد

  • 02.09.2026 [14:55]

رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس وزراء الكاميرون في بلغراد

  • 02.09.2026 [14:00]

قمة شانغهاي في بشكيك: أذربيجان تساهم في تشكيل نظام دولي جديد في ظل المتغيرات العالمية

  • 02.09.2026 [13:48]

الرئيس إلهام علييف: العلاقات بين أذربيجان وفيتنام تستند إلى تقاليد الاحترام المتبادل والصداقة

  • 02.09.2026 [13:27]

السيطرة على حريق وانفجار في مستودع للذخيرة بولاية جورانبوي دون وقوع إصابات

  • 02.09.2026 [13:18]

الرئيس الأذربيجاني: إزالة الألغام للأغراض الإنسانية تشكل أساس إنشاء مستوطنات آمنة

  • 02.09.2026 [13:14]

الرئيس إلهام علييف: 437 مواطن أذربيجاني وقعوا ضحايا لحوادث الألغام منذ انتهاء الحرب الوطنية عام 2020

  • 02.09.2026 [13:09]

الرئيس الأذربيجاني: تنفذ عمليات واسعة النطاق لإزالة الألغام في الأراضي المحررة

  • 02.09.2026 [12:52]

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام في باكو

  • 02.09.2026 [12:45]

تسجيل زلزال في شاماخي

  • 02.09.2026 [12:00]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 02.09.2026 [11:04]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 02.09.2026 [10:51]

برميل من "آذري لايت" يباع 97.6 دولارا

  • 02.09.2026 [10:46]

نشر مقطع فيديو في حسابات الرئيس إلهام علييف على شبكة التواصل الاجتماعي يتعلق بزيارته قيرغيزستان

  • 01.09.2026 [22:44]

بحث فرص تطبيق أساليب مبتكرة في مجال إزالة الألغام بين أذربيجان وكينيا

  • 01.09.2026 [21:02]

الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته قيرغيزستان

  • 01.09.2026 [19:21]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي رئيس الصومال

  • 01.09.2026 [19:13]

المدعي العام الصيني يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

  • 01.09.2026 [18:05]

وزير الداخلية التركي في زيارة جورجيا

  • 01.09.2026 [18:04]

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سوكار والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري

  • 01.09.2026 [18:01]

إيرادات تصدير شركة "أذر ألمنيوم" ترتفع بنسبة 46 في المائة تقريبا

  • 01.09.2026 [17:58]

تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات الـ 117 التي أعيدت اليوم إلى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 01.09.2026 [17:35]

رئيس أوزبكستان يقترح إعداد الرؤية المفاهيمية "منظمة شنغهاي للتعاون 2040"

  • 01.09.2026 [17:24]

قيرغيزستان تسلّم رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون إلى باكستان

  • 01.09.2026 [17:14]

الرئيس الروسي: يجب أن تحافظ الأمم المتحدة على دورها كآلية رئيسية لتنسيق المصالح

  • 01.09.2026 [16:32]

رئيس وزراء باكستان يدعو لتنفيذ استراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035

  • 01.09.2026 [16:19]

رئيس طاجيكستان: منظمة شنغهاي للتعاون تجمع القيم المشتركة للتفاعل البنّاء

  • 01.09.2026 [16:14]

رئيس أوزبكستان يقترح إنشاء مجلس لتكامل السكك الحديدية بين بلدان منظمة شانغهاي للتعاون

  • 01.09.2026 [16:12]

رئيس بيلاروس: منظمة شنغهاي للتعاون توفر أساسا متينا لاستعادة الحوار العالمي الشامل

  • 01.09.2026 [15:57]

الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة في اجتماع صيغة منظمة شانغهاي للتعاون بلس محدث

  • 01.09.2026 [15:16]

الرئيس إلهام علييف يدعو في اجتماع شانغهاي للتعاون بلس لآليات تنفذ قرارات مجلس الأمن

  • 01.09.2026 [15:09]

الرئيس إلهام علييف يؤكد في اجتماع منظمة شانغهاي للتعاون بلس استمرار أذربيجان في تعزيز التعددية في القضايا الدولية

  • 01.09.2026 [15:08]

الرئيس إلهام علييف يؤكد إمداد أرمينيا بالمنتجات النفطية والعمل على مشاريع نقل مشتركة

  • 01.09.2026 [14:50]

الرئيس إلهام علييف يؤكد أن القوقاز الجنوبي يتحول إلى منطقة سلام

  • 01.09.2026 [14:41]

الرئيس علييف يؤكد أن اتفاقية التحالف الموقعة مع قيرغيزستان رفعت العلاقات بين البلدين إلى أعلى مستوى

  • 01.09.2026 [14:40]

سيدة أذربيجان الأولى تتعرف على معرض الأعمال اليدوية والحرف التقليدية في بشكيك

  • 01.09.2026 [14:18]

نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني يبحث مع وزير النفط والبيئة البحريني التعاون في مجالي الطاقة والبيئة في قازان

  • 01.09.2026 [12:40]

نتائج الجولة الثالثة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 01.09.2026 [12:37]

أناما تكشف عن بيانات عمليات تطهير الألغام خلال شهر أغسطس في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

  • 01.09.2026 [12:17]

توقيع أكثر من 30 وثيقة في ختام قمة منظمة شانغهاي للتعاون المكرسة للذكرى الـ25 لتأسيسها في بشكيك

  • 01.09.2026 [11:50]