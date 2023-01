L’ICESCO et la région de Nouakchott conviennent de coopérer pour la réussite de la célébration de la capitale de la culture du monde islamique au titre de 2023

Bakou, 6 janvier, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), s’est entretenu avec Mme Fatimetou Mint Abdel Malick, Présidente de la région de Nouakchott, Présidente des Cités et gouvernements locaux unis en Afrique (CGLU Afrique), et ce, au premier jour de sa visite officielle en Mauritanie afin d’assister au lancement des festivités célébrant de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour 2023, selon le site web de l’ICESCO.

Au début de la rencontre, qui a eu lieu jeudi 5 janvier 2023, la Présidente de la région de Nouakchott a souhaité la bienvenue au Directeur général de l’ICESCO et à sa délégation accompagnante, et s’est félicitée de l’élection de Nouakchott capitale de la culture du monde islamique pour cette année.

De même, le Directeur général a exprimé son souhait que Nouakchott sera un modèle à suivre parmi les capitales culturelles du monde islamique, et que son élection contribuera à enrichir le programme de l’ICESCO pour la célébration des capitales de la culture, dans le cadre de la nouvelle vision dudit programme qui procède de la conscience de l’importance du capital culturel et d’une volonté de promouvoir l’image de ces villes en en faisant une destination culturelle.

Le Directeur général a passé en revue les principaux axes du programme et les activités que l’ICESCO mettra en œuvre en coopération avec les autorités mauritaniennes dans le cadre de cette célébration, et invité la région de Nouakchott à proposer les programmes ou activités qui seront adaptés aux besoins des citoyens de la capitale mauritanienne, aux fins d’examen et de mise en œuvre.

Pour sa part, Mme Fatimetou Mint Abdel Malick a souligné que la région de Nouakchott mettra tout en œuvre pour assurer le succès de cet événement culturel, et précisé qu’à cet égard, la ville dispose de nombreuses installations, dont principalement le village culturel qui accueillera plusieurs activités et festivals culturels dans le cadre de cette célébration.

Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu de coopérer étroitement afin d’assurer le succès du programme et des activités de célébration.