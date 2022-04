Une rencontre tenue à la Cellule de coordination avec une délégation de représentants du MEDEF International et de principales sociétés françaises VIDEO

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Samir Nouriyev, chef de l'Administration présidentielle et du Cellule de coordination mise en place pour résoudre de manière centralisée les problèmes des territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation, a rencontré le 8 avril Philippe GAUTIER, directeur général de MEDEF International, et des représentants des principales sociétés françaises.

Il a été noté lors de la rencontre qu'une coopération fructueuse avait été établie entre l'Azerbaïdjan et la France. Les visites régulières des représentants des principales entreprises françaises en Azerbaïdjan ont été qualifiées de manifestation de l'intérêt pour l'approfondissement des liens économiques.

Il a été noté que les travaux de construction et de reconstruction à grande échelle menés dans les territoires libérés se poursuivent activement et que des résultats significatifs ont été obtenus en très peu de temps et grâce aux ressources financières nationales. Il a été indiqué que l'Azerbaïdjan avait jeté les bases des pratiques progressistes au monde en termes de rapidité et d'ampleur des travaux de restauration et de reconstruction pendant la période d'après-guerre.

Les membres de la délégation ont exprimé l'intention des milieux d'affaires français de participer aux projets de restauration et de reconstruction mis en œuvre dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation.