In Maribor Denkmal von Mehdi Huseynzade enthüllt

Maribor, 18. Februar, AZERTAC

In der slowenischen Stadt Maribor ist das Denkmal des Helden der Sowjetunion und Sloweniens, tapferen Sohnes des aserbaidschanischen Volkes Mehdi Huseynzade (Michailo) enthüllt worden, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet.

An der Zeremonie zu feierlicher Enthüllung des Denkmals nahmen Vertreter des diplomatischen Korps, Militärattachés, darunter auch Vertreter von Veteranenorganisationen, Mitglieder des slowenischen Parlaments, Vertreter der Gemeinde der Stadt Maribor teil.

Die Errichtung des Denkmals kam im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der aserbaidschanischen Botschaft in Österreich, Slowenien und der Slowakei, der Slowenischen Kriegsveteranenunion und des Stadtrates von Maribor zustande.

Der Botschafter der Republik Aserbaidschan in Österreich, Slowenien und der Slowakei Galib Israfilov sagte in seiner Rede bei der Enthüllungsfeierlichkeit, dass die Enthüllung des Denkmals von Mehdi Huseynzade in Hinsicht auf die Verewigung des Gedankens von Opfern des zweiten Weltkriegs von großer Bedeutung sei.

Anschließend fand die Enthüllung des Denkmals statt. Bürgermeister der Stadt Maribor Sacha Pelko durchschnitt das rote Band auf einer vor dem Denkmal aufgestellten digitalen interaktiven Tafel.

Vor dem Monument installiertes digitales interaktives Tableau gilt als das erste digitale Denkmal in den öffentlichen Parks auf der ganzen Welt.

An der Tafel sind alle Informationen über das Leben und Heldentum von Mehdi Huseynzade geschildert. Die Informationen an der Tafel werden regelmäßig aktualisiert.

Autor des Denkmals von Mehdi Huseynzadeh ist ein bedeutender Bildhauer, ukrainischer Volkskünstler, Leiter des Lehrstuhls für Bildhauerkunst der staatlichen Design- und Kunstakademie Charkow Serafeddin Gurbanov

Nach der offiziellen Enthüllung wurde ein Bankett gegeben.

Die aserbaidschanische Delegation besuchte ein Militärmuseum in Maribor und lernte hier Exponate zu verschiedenen Kriegen kennen.

Michailo, der perfekt Deutsch, Französisch sprach, entfloh im Jahr 1943 aus der Gefangenschaft und schloss sich den Partisanen in Jugoslawien und Italien an. Er beging eine Reihe von Diversionsakte gegen die Faschisten und erhielt im November 1944 im slowenischen Dorf Šempas eine tödliche Wunde und kam hier ums Leben.

Im Jahre 1957 wurde ihm nach seinem Tode der Titel “Held der Sowjetunion” verliehen. Und im Jahre 1958 wurde ein Spielfilm “An fernen Ufern” gewidmet dem tollkühnen Helden gedreht. Auf Initiative von Nationalleader Heydar Aliyev wurde im Jahr 1973 in Baku ein Denkmal zum Gedenken an Mehdi Husseynzade errichtet. Im Jahr 2007 wurde im Dorf Šempas die Büste von Mehdi Huseynzade errichtet.