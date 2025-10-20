Bolivie : le candidat du Parti démocrate-chrétien Rodrigo Paz Pereira remporte le second tour de l'élection présidentielle

Bakou, 20 octobre, AZERTAC

Le candidat du Parti démocrate-chrétien Rodrigo Paz Pereira, âgé de 58 ans, a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle en Bolivie, selon le dépouillement rapide du système de résultats préliminaires du Tribunal suprême électoral.

Sa victoire marque la fin de deux décennies de gouvernement de gauche et le début d'une nouvelle ère politique dans ce pays d'Amérique du Sud.

M. Paz a remporté 54,53% des voix, soit 9 points de pourcentage de plus que l'ancien président Jorge "Tuto" Quiroga, crédité de 45,44% des voix.

Il prendra ses fonctions le 8 novembre pour un mandat de cinq ans, de 2025 à 2030.

Le président nouvellement élu devra faire face à une économie morose, marquée par des pénuries de carburant, des déficits budgétaires et un manque prolongé de devises étrangères causé par la baisse des réserves internationales. (Agence Xinhua)