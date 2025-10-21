Yaltchin Rafiyev participe à une réunion de haut niveau de l’UE

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

L'Union européenne a organisé au Luxembourg une réunion spéciale de haut niveau sur la sécurité et la connectivité transrégionales.

Les panels portant sur la sécurité, la stabilité et la résilience dans la région de la mer Noire, ainsi que sur la connectivité transrégionale ont eu lieu dans le cadre de la réunion.

Kaja Kallas, Haute Représentante de l'Union européenne, Marta Kos, Commissaire à l'élargissement, Josef Sikela, Commissaire européen aux Partenariats internationaux, les ministres des Affaires étrangères des États membres, ainsi que de hauts responsables du Partenariat oriental, de la Türkiye et des pays d'Asie centrale, ont participé à la réunion.

La République d'Azerbaïdjan était représentée à la réunion par une délégation dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Yaltchin Rafiyev.

Le vice-ministre Yaltchin Rafiyev, attirant l'attention sur la position de l’Azerbaïdjan sur les questions abordées, a souligné l'importance d'instaurer la paix et la sécurité dans la région afin de révéler le potentiel de développement de la vaste région de la mer Noire, y compris l'Azerbaïdjan, et l'importance du processus de paix en cours avec l'Arménie dans cette direction.

Il a été souligné que l'Azerbaïdjan, situé sur d'importants corridors de transport reliant la région de la mer Noire au Caucase du Sud et à l'Asie centrale, est un partenaire fiable de l'Union européenne dans les domaines des transports, de l'énergie et des connexions numériques, et que le renforcement de la coopération économique et d'investissement entre l'Azerbaïdjan et l'UE dans cette direction permettra une utilisation plus efficace du potentiel existant.