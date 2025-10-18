Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont enregistré une hausse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 61,29 dollars, en augmentation de 0,23 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 57,54 dollars, après une progression de 0,08 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).