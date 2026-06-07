Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères annonce le bilan des victimes des attaques de drones en mer d’Azov

Bakou, 7 juin, AZERTAC

Le nombre et l’identité des citoyens de la République d’Azerbaïdjan tués ou blessés dans les attaques de drones menées le 5 juin contre les cargos « Natra » et « Zircon » en mer d’Azov ont été établis. Selon les informations actualisées communiquées par le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères à l’AZERTAC, sur les 25 citoyens azerbaïdjanais présents à bord, quatre ont été blessés et quatre ont perdu la vie.

Le ministère a précisé qu’une personne initialement annoncée parmi les victimes décédées s’est révélée être un citoyen russe, et non un citoyen azerbaïdjanais ni une personne d’origine azerbaïdjanaise.

Les corps de deux citoyens azerbaïdjanais décédés, Redjeb Ehedov (né en 1976) et Mahammad Aliyev (né en 1997), ont été retrouvés, et les démarches nécessaires à leur rapatriement vers l’Azerbaïdjan sont en cours.

Par ailleurs, le cargo « Zircon », à bord duquel se trouvaient les deux autres citoyens azerbaïdjanais portés disparus et présumés décédés, demeure immobilisé sur le lieu de l’attaque en raison d’un risque potentiel d’explosion. Les équipes de secours russes mettent actuellement en œuvre les mesures de sécurité nécessaires afin de remorquer le navire jusqu’au port. Le sort des deux autres citoyens ne pourra être établi avec certitude qu’une fois les opérations de recherche achevées.

Parmi les blessés admis à l’hôpital municipal d’Ieïsk, Samid Ibadzadé (né en 1998) et Rechad Medetkhanov ont déjà quitté l’établissement. L’état de santé d’Emin Valehov (né en 2002) et de Namig Djafarli (né en 1999) demeure stable, et leur sortie de l’hôpital est prévue après la fin de leur traitement médical.

« Les employés de notre ambassade en Russie se trouvent sur place et toutes les mesures nécessaires sont prises afin d’apporter l’assistance requise à nos citoyens. Toutes les personnes concernées ont été hébergées dans un hôtel de la ville d’Ieïsk et sont en contact régulier avec leurs familles. Des laissez-passer d’urgence ont été délivrés aux citoyens souhaitant retourner au pays mais ayant perdu leurs documents lors de l’incident.

Nous adressons une nouvelle fois nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes décédées », a indiqué le ministère.