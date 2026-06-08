Le Pakistan invité à participer au 2e Forum international de l’investissement de l’Azerbaïdjan

Bakou, 8 juin, AZERTAC

L’Agence pour la promotion des exportations et des investissements (AZPROMO) a accueilli une délégation pakistanaise en visite en Azerbaïdjan.

Les discussions ont porté sur le climat d’investissement en Azerbaïdjan, les infrastructures mises en place dans les zones économiques, les avantages accordés aux investisseurs ainsi que les principales activités de l’AZPROMO.

Les parties ont examiné les opportunités de partenariat dans les domaines des infrastructures industrielles, du textile et de l’habillement, du commerce de détail, de l’industrie agroalimentaire, des technologies de santé, du tourisme médical et de l’immobilier. Elles sont également convenues de poursuivre les échanges d’informations dans ces secteurs.

La délégation pakistanaise a par ailleurs été invitée à participer au 2e Forum international de l’investissement de l’Azerbaïdjan, prévu en septembre prochain à Bakou.