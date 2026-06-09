Grève SNCF : un TGV sur trois annulé mercredi sur fond de mobilisation unitaire des syndicats

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Le trafic ferroviaire sera fortement perturbé mercredi 10 juin en France en raison d’un appel à la grève lancé par les quatre organisations syndicales représentatives de la SNCF, une mobilisation qui constitue le premier mouvement unitaire d’ampleur depuis l’arrivée de Jean Castex à la présidence du groupe.

Selon les prévisions communiquées par SNCF Voyageurs, un TGV sur trois sera annulé en moyenne sur les réseaux TGV Inoui, Ouigo et Lyria. Le trafic des Intercités sera réduit de moitié, tandis que les trains régionaux connaîtront de fortes perturbations, notamment en Île-de-France où la circulation sera affectée sur la plupart des lignes.

La compagnie ferroviaire a indiqué que les voyageurs concernés par une annulation seront contactés et pourront bénéficier d’un remboursement ou d’un report sans frais. Les billets prévus pour la journée du 10 juin pourront également être échangés ou annulés gratuitement.

Cette journée d’action est soutenue par la CGT Cheminots, l’Unsa Ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT Cheminots. Les syndicats dénoncent les réorganisations engagées au sein du groupe, les effets de la filialisation liée à l’ouverture à la concurrence, ainsi qu’une dégradation des conditions de travail.

Ils mettent également en avant les questions salariales, le pouvoir d’achat des cheminots et la hausse des accidents du travail ainsi que des arrêts maladie liés à la santé mentale.

Les organisations syndicales affirment avoir choisi une date située hors des périodes de vacances, de jours fériés ou d’examens nationaux afin de limiter l’impact sur les usagers tout en maintenant la pression sur la direction.

La SNCF a indiqué préparer un dispositif exceptionnel afin de réduire les perturbations, notamment par la mobilisation de personnels d’encadrement volontaires. L’entreprise reconnaît toutefois ne pas être en mesure de compenser l’ensemble des absences.

Les syndicats préviennent que d’autres actions pourraient suivre en l’absence de réponses à leurs revendications. Une réunion intersyndicale est prévue le 11 juin et une rencontre avec Jean Castex doit se tenir le 23 juin. (Agence Anadolu)