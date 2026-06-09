Les dépenses consacrées aux armes nucléaires atteignent un niveau record de 119 milliards de dollars

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Alors que les besoins en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de prévention des conflits n’ont jamais été aussi importants, les neuf États dotés de l’arme nucléaire ont consacré 119 milliards de dollars à leurs arsenaux nucléaires en 2025, soit une hausse de 19 % en un an. Selon le nouveau rapport « Les dépenses sur les armes nucléaires » de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN), ces dépenses records financent une nouvelle génération d’armes nucléaires destinée à rester déployée jusqu’à la fin du siècle, voire au-delà. Loin d’un désarmement progressif, les puissances nucléaires préparent la pérennisation de leurs arsenaux pour plusieurs générations, selon l’ICAN.

Les chiffres sont effarants : les neuf États dotés de l’arme nucléaire ont consacré 119 milliards de dollars à leurs arsenaux nucléaires en 2025; Une augmentation de 16,8 milliards de dollars en un an (+19 %); Depuis 2021, les neuf puissances nucléaires ont dépensé au total 471 milliards de dollars pour leurs arsenaux nucléaires; Les États-Unis demeurent de loin le premier dépensier avec 69,2 milliards de dollars en 2025, soit davantage que l’ensemble des autres États dotés réunis.

Cette augmentation continue des dépenses s’accompagne d’une volonté assumée de pérenniser les arsenaux nucléaires pour plusieurs générations. Tous les États dotés investissent, comme vient de l’indiquer le SIPRI dans sont état du monde nucléaire, dans de nouveaux systèmes d’armes destinés à rester opérationnels jusqu’à la fin du siècle. En France, les futurs missiles M51, les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération et les capacités aéroportées sont appelés à demeurer en service au moins jusqu’aux années 2090. Aux États-Unis, certains programmes nucléaires actuellement développés pourraient rester opérationnels au-delà de 2100. Loin d’une logique de désarmement, ces investissements organisent la poursuite d’une sécurité avec des armes de destruction massive pour plusieurs générations.