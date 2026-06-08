Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères entame une visite de travail en Türkiye

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Lundi 8 juin, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, s'est rendu à Istanbul, en Türkiye, pour une visite de travail.

Dans le cadre de sa visite, il participera à la réunion trilatérale des ministres des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, de Géorgie et de Türkiye, où il prononcera un discours.