Un soldat nord-coréen traverse la frontière lourdement fortifiée vers la Corée du Sud
Bakou, 20 octobre, AZERTAC
Un soldat nord-coréen a été soumis à un interrogatoire après avoir traversé la frontière intercoréenne lourdement fortifiée, a fait savoir le Comité des chefs d'Etat-major interarmées (JCS). Il s'agit de la première défection rapportée d'un soldat nord-coréen depuis le lancement du gouvernement Lee Jae Myung.
«L'armée a placé dimanche en détention un soldat nord-coréen qui a franchi la Ligne de démarcation militaire (MDL) dans la section centrale de la frontière», a indiqué le JCS. Des troupes sud-coréennes ont détecté et suivi le soldat pour mener normalement une opération destinée à aider l'individu à arriver au Sud. Les autorités liées sont en train de l'interroger sur ses motivations et le déroulement de sa défection.
«Aucun mouvement inhabituel de l'armée nord-coréenne n'a été détecté jusqu'à présent», a déclaré le JCS. Cette défection est la troisième du genre depuis juin, mois où le président Lee a été élu. Les deux précédents cas qui ont eu lieu en juillet avaient impliqué des civils.
La précédente défection connue d'un soldat nord-coréen au Sud s'était produite en août de l'année dernière. Un sergent avait traversé à pied la MDL vers le sud le long de la côte est. Un total de 236 Nord-Coréens ont fait défection en Corée du Sud l'an dernier, dont seuls trois à travers la frontière intercoréenne, selon un officiel du ministère de l'Unification. (Agence Yonhap)
