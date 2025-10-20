Un milliard de kilowattheures d’électricité ont été produits à la centrale électrique solaire de Garadagh
Bakou, 20 octobre, AZERTAC
La centrale électrique solaire de Garadagh d’une capacité de 230 MW, construite sur la base du projet de la société Masdar, a permis de multiplier par dix la production d’électricité d’origine solaire en près de deux ans d’exploitation.
C’est ce qu’a noté le ministre azerbaïdjanais de l’Énergie, Parviz Chahbazov, dans son article intitulé « L’Azerbaïdjan devient un pôle énergétique régional ».
« La production d’1 milliard de kilowattheures d’électricité à la centrale électrique solaire de Garadagh durant la période mentionnée confirme non seulement son bon fonctionnement, mais démontre également une fois de plus que l’Azerbaïdjan s’est fixé des objectifs réalistes et justifiés en matière d’énergie verte et les met en œuvre avec constance », lit-on dans l’article.
