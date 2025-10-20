La presse italienne couvre largement la visite officielle de la première vice-présidente azerbaïdjanaise au Vatican

Rome, 20 octobre, AZERTAC

Les principaux médias italiens ont largement couvert la visite officielle de la première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva au Saint-Siège.

Des portails d’information et journaux tels que Giornale Diplomatico, Notizie Geopolitiche, Il Domani d’Italia, Gazzetta Diplomatica, Kmetro0, Il Denaro, Radio Studio90 Italia, Telecittà, MSN et ZaZoom ont publié des articles relatant les différentes rencontres et événements auxquels Mme Aliyeva a pris part en marge de son déplacement.

Les médias soulignent que lors de son entretien avec le pape Léon XIV, la première vice-présidente a mis en avant le développement significatif des relations bilatérales entre l’Azerbaïdjan et le Vatican. La rencontre a permis d’évoquer l’activité de l’Église catholique en Azerbaïdjan ainsi que les préparatifs liés à la construction d’une deuxième église catholique. Le pape Léon XIV a salué cette coopération, estimant qu’elle contribue au dialogue interreligieux et inter-civilisationnel.

Lors de la réunion de Mme Aliyeva avec le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant à la dynamique positive des relations bilatérales. Le cardinal Parolin a qualifié la construction d’une deuxième église catholique à Bakou d’initiative louable, de symbole de l’attention et du respect accordés à toutes les confessions en Azerbaïdjan. Il a également félicité le pays pour la signature du paraphe de l’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, affirmant le soutien univoque du Vatican au maintien de la paix dans la région.

Les articles précisent que la première vice-présidente et les membres de sa famille ont assisté à la cérémonie d’inauguration du projet de restauration des catacombes de Commodilla, mené avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev. Cette initiative est présentée comme une nouvelle étape de la coopération de longue date entre l’Azerbaïdjan et le Vatican.

Mme Aliyeva a également rencontré le cardinal James Harvey, archiprêtre de la basilique Saint-Paul, et s’est informée des travaux de restauration et de construction réalisés avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev. Par ailleurs, elle a visité l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, l’un des plus grands d’Europe, et a pris part, aux côtés de Sœur Raffaella Petrini, présidente du Gouvernorat de l’Etat de la Cité du Vatican, à une cérémonie de plantation d’arbre dans les jardins du Vatican.

Enfin, les médias notent que la première vice-présidente azerbaïdjanaise a visité la basilique Saint-Pierre pour y prendre connaissance des travaux de restauration soutenus par la Fondation Heydar Aliyev, ainsi que la Bibliothèque et les Archives apostoliques du Vatican. Elle a également participé, avec le cardinal Pietro Parolin, à la cérémonie d’inauguration officielle du bureau administratif de l’ambassade d’Azerbaïdjan auprès du Saint-Siège.

Nihad Boudagov

Correspondant spécial de l’AZERTAC

Rome