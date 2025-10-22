Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Deux parlementaires azerbaïdjanais, Muchfig Djafarov, président du groupe de travail du Milli Medjlis sur les relations interparlementaires avec la Colombie, et Muchfig Mammadli, membre du groupe, se sont rendus en Colombie à l'invitation du Groupe d'amitié avec l'Azerbaïdjan de la Chambre des députés du Congrès colombien.

Au cours de leur visite, les députés du Milli Medjlis ont visité le bâtiment historique du Congrès colombien et assisté aux séances plénières de la Chambre des députés et du Sénat. Ils ont rencontré Pedro Suarez, président du Groupe d'amitié avec l'Azerbaïdjan de la Chambre des députés du Congrès colombien, et des membres du groupe, et ont tenu plusieurs autres réunions bilatérales. Lors des rencontres avec le secrétaire général du Sénat, Diego Gonzalez, le secrétaire général adjoint de la Chambre des députés, Raul Avila, et la présidente du mouvement politique « Colombia Humana », Gloria Florez, il a été souligné que la diplomatie parlementaire et les visites mutuelles jouent un rôle important dans le développement des relations entre les deux pays, et l'importance d'accroître la participation des parlements à la lutte contre les défis communs a été évoquée. Les parties ont échangé sur le développement de la coopération interparlementaire et de nouvelles initiatives conjointes visant à renforcer les relations fondées sur l'amitié et le respect mutuel entre l'Azerbaïdjan et la Colombie.

Les parlementaires azerbaïdjanais ont rencontré le ministre colombien de la Santé, Guillermo Jaramillo, et le chef de cabinet du ministre colombien des Affaires étrangères, Luis Dimate, qui a été ambassadeur de Colombie en Azerbaïdjan de 2019 à 2022. Ils ont accordé des interviews à la télévision officielle du Congrès colombien, « Canal Congreso », et à la chaîne locale « El Mismo ».