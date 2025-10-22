Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Les cours du pétrole ont enregistré une hausse sur les bourses mondiales.

Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 62,42 dollars, en progression de 1,1 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 58,31 dollars, après une augmentation de 1,07 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).