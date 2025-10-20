L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
Bakou, 20 octobre, AZERTAC
L’Union européenne met un terme à sa dépendance au gaz russe. Réunis lundi à Luxembourg, les ministres de l’Énergie des États membres ont approuvé une mesure visant à interdire totalement les importations de gaz naturel russe d’ici à la fin de 2027. Le texte doit encore faire l’objet de négociations avec le Parlement européen avant son adoption définitive.
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, l’UE cherche à se sevrer des hydrocarbures russes. Si les importations de pétrole ont presque cessé, la dépendance au gaz demeure forte. La Russie représentait encore 19 % des importations européennes de gaz en 2024, contre 45 % en 2021.
Selon l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), les importations européennes de gaz naturel liquéfié (GNL) russe ont augmenté de 18 % en 2024 par rapport à 2023, atteignant 21,8 milliards de m³.
La Commission européenne avait proposé de mettre fin à toutes les importations de gaz russe d’ici fin 2027, et même d’avancer cette échéance à fin 2026 pour le GNL. Cette dernière mesure, intégrée dans le 19ᵉ paquet de sanctions contre Moscou, n’était toutefois pas à l’ordre du jour de la réunion ministérielle.
Le Parlement européen, de son côté, plaide pour une interdiction complète, gazoducs et GNL compris, dès le 1er janvier 2026, sauf rares exceptions. (Agence Anadolu)
