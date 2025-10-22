Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse
Bakou, 22 octobre, AZERTAC
Le cours du pétrole azerbaïdjanais a connu une progression sur les bourses.
Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 62,4 dollars, après une augmentation de 0,57 dollar, soit de 0,92 pour cent.
Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève
- 21.10.2025 [15:04]
La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle
- 21.10.2025 [13:48]
La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana
- 21.10.2025 [13:02]
Yaltchin Rafiyev participe à une réunion de haut niveau de l’UE
- 21.10.2025 [11:52]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 21.10.2025 [11:00]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 20.10.2025 [16:20]
L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
- 20.10.2025 [15:12]
Coupe du Monde U-20 de la FIFA : le Maroc sacré champion du monde
- 20.10.2025 [14:08]
Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou
- 20.10.2025 [12:30]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 43 dollars
- 20.10.2025 [10:56]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Suisse
- 18.10.2025 [18:47]
Le ministère turc des Affaires étrangères félicite l'Azerbaïdjan
- 18.10.2025 [15:56]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 18.10.2025 [12:07]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa diminution
- 18.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 91 dollars
- 18.10.2025 [11:17]
Le volume des exportations azerbaïdjanaises de polyéthylène rendu public
- 17.10.2025 [20:12]
Bassirou Diomaye Faye reçoit le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye
- 17.10.2025 [19:17]
L’Allemagne considère la Türkiye comme un « partenaire stratégique »
- 17.10.2025 [18:19]
Le taux d’inflation annuel en hausse à 2,2% dans la zone euro
- 17.10.2025 [16:14]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 74 dollars
- 17.10.2025 [15:06]
L’Azerbaïdjan a augmenté ses revenus issus de l’exportation de méthanol
- 17.10.2025 [14:36]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 17.10.2025 [13:58]
Les exportations azerbaïdjanaises de coke de pétrole en diminution
- 17.10.2025 [11:48]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 17.10.2025 [11:14]