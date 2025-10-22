l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

ECONOMIE

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Le cours du pétrole azerbaïdjanais a connu une progression sur les bourses.

Le prix du baril d’Azéri Light s’est installé à 62,4 dollars, après une augmentation de 0,57 dollar, soit de 0,92 pour cent.

Il convient de noter que le prix le plus bas du pétrole « Azeri Light » a été enregistré le 21 avril 2020 (15,81 USD) et le prix maximum en juillet 2008 (149,66 USD).

 

 

