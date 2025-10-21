Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

Une rencontre bilatérale entre les présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien s'est tenue à Genève le 21 octobre dans le cadre de la 151e Assemblée de l'Union interparlementaire.

Lors des discussions, les présidents des parlements ont salué les accords obtenus lors du sommet de Washington et les mesures prises pour normaliser les relations.

Les parties ont souligné l'importance de poursuivre un dialogue constructif et ont déclaré être prêtes à soutenir les mesures de confiance au niveau parlementaire.