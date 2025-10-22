Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine

Latchine, 22 octobre, AZERTAC

Dans le cadre de sa visite au Karabagh, le groupe de voyageurs internationaux, conduit par Kolja Spori, président du club ETIC (Extreme Traveler International Congress) est arrivé dans la ville azerbaïdjanaise de Latchine.

Les invités sont d'abord arrivés au centre de la ville de Latchine. Ils y ont reçu des informations sur l'histoire et les projets d'avenir de la ville. Il a été annoncé qu'une ligne de tramway serait prochainement mise en service, ce qui faciliterait les déplacements des habitants et des touristes et contribuerait à moderniser les infrastructures de la ville.

Le groupe, composé de voyageurs venus de huit pays — États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Autriche, Suède, Irlande et Portugal — comprend aussi Charles Veley, fondateur du réseau international MTP (Most Traveled People).

Pendant deux jours, le groupe parcourra par la route pour automobiles l’itinéraire Aghdam-Khankendi-Latchine-Choucha-Fuzouli.

Depuis 2021, 14 visites de ce type ont été organisées afin de promouvoir, dans le cadre du « tourisme noir », les territoires libérés et de présenter les vastes travaux de restauration et de construction. Il s’agit de la quinzième visite.