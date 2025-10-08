Grand retour : un autre groupe d’anciens déplacés internes revient à Khodjaly

Khodjaly, 8 octobre, AZERTAC

Conformément aux instructions du président de la République Ilham Aliyev, le retour des anciens déplacés internes se poursuit dans le cadre du programme « Grand retour ».

Mercredi 8 octobre, dans la matinée, un autre groupe de familles d’anciens déplacés est parti pour le village de Khanyourdou de la région de Khodjaly.

Le village de Khanyourdou accueille cette fois 18 familles, soit 69 personnes.