La 3e édition du Forum urbain national démarre à Khankendi

Khankendi, 15 octobre, AZERTAC

Lors du 3ᵉ Forum national d’urbanisme tenu à Khankendi, le président du Comité national d’urbanisme et d’architecture, Anar Gouliyev, a lu le message du président Ilham Aliyev aux participants.

La 3ᵉ édition du Forum urbain national a démarré le 15 octobre dans la ville de Khankendi. Le forum est placé sous le thème « Vers des villes résilientes au climat et saines : partenariats régionaux et solutions innovantes ».

Le forum est organisé dans le cadre du partenariat entre le Comité national d’urbanisme et d’architecture et le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat).

L’événement a réuni des représentants d’environ 400 institutions publiques et privées provenant de plus de 60 pays, ainsi que des délégués d’organisations internationales, d’instituts et de la société civile.

Cet événement, qui se poursuivra trois jours, servira de plateforme unifiée pour les experts nationaux et internationaux afin de débattre des défis actuels et des opportunités dans le domaine de l’urbanisme. Le forum abordera des sujets tels que : les processus de reconstruction durable après les conflits et catastrophes naturelles, le logement et les habitations dignes, les villes résilientes et saines, les bonnes pratiques en matière d’environnement et d’énergie, la numérisation et les approches innovantes, les Objectifs de développement durable et le Nouvel agenda urbain, ainsi que le renforcement des partenariats régionaux et internationaux.

Dans le cadre du forum, des présentations seront consacrées aux travaux de restauration et de construction de grande envergure menés dans les régions économiques du Karabagh et du Zenguézour oriental, aux normes modernes d’urbanisme et aux technologies innovantes appliquées, ainsi qu’aux réalisations de l’Azerbaïdjan en période post-conflit et aux bonnes pratiques de différents pays. En outre, les discussions impliquant des chercheurs de renom spécialisés en urbanisme renforceront l’échange de connaissances en la matière et encourageront la prise de décisions durables fondées sur la recherche scientifique.

Le Forum urbain national terminera ses travaux le 17 octobre à Bakou.