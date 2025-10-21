La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle
Rabat, 21 octobre, AZERTAC
En Côte d’Ivoire, près de 8,7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur chef de l’État ce samedi 25 octobre. Cinq candidats restent en course, parmi eux le président sortant, Alassane Ouattara, 83 ans, qui sollicite un quatrième mandat malgré les appels de l’opposition à un passage de relais politique.
Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon africanews, qu’à Abidjan, la campagne s’intensifie. Jean-Louis Billon, soutenu par la coalition Code, multiplie les déplacements dans les quartiers populaires pour convaincre les militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), restés sans consigne de vote après le rejet de la candidature de leur leader, Tidjane Thiam, par le Conseil constitutionnel.
Face à lui, trois autres figures d’opposition, Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello et Henriette Lagou, poursuivent leurs tournées sans incident majeur, leurs meetings n’étant pas concernés par l’interdiction de manifester décrétée depuis le début du mois.
Pour prévenir tout débordement, les autorités ont annoncé le déploiement de quarante-quatre mille membres des forces de sécurité sur l’ensemble du territoire.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 20.10.2025 [16:20]
L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027
- 20.10.2025 [15:12]
Coupe du Monde U-20 de la FIFA : le Maroc sacré champion du monde
- 20.10.2025 [14:08]
Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou
- 20.10.2025 [12:30]
Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 43 dollars
- 20.10.2025 [10:56]
La présidente du Milli Medjlis entame une visite de travail en Suisse
- 18.10.2025 [18:47]
Le ministère turc des Affaires étrangères félicite l'Azerbaïdjan
- 18.10.2025 [15:56]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 18.10.2025 [12:07]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais poursuit sa diminution
- 18.10.2025 [12:04]
Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 91 dollars
- 18.10.2025 [11:17]
Le volume des exportations azerbaïdjanaises de polyéthylène rendu public
- 17.10.2025 [20:12]
Bassirou Diomaye Faye reçoit le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye
- 17.10.2025 [19:17]
L’Allemagne considère la Türkiye comme un « partenaire stratégique »
- 17.10.2025 [18:19]
Le taux d’inflation annuel en hausse à 2,2% dans la zone euro
- 17.10.2025 [16:14]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 74 dollars
- 17.10.2025 [15:06]
L’Azerbaïdjan a augmenté ses revenus issus de l’exportation de méthanol
- 17.10.2025 [14:36]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 17.10.2025 [13:58]
Les exportations azerbaïdjanaises de coke de pétrole en diminution
- 17.10.2025 [11:48]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte baisse
- 17.10.2025 [11:14]
Coupe du monde U-20 : le Maroc et l'Argentine en finale
- 16.10.2025 [20:35]
Paris : Les étudiants de Sciences Po informés des réalités de l’Azerbaïdjan
- 16.10.2025 [20:20]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 16.10.2025 [14:12]