La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle

Rabat, 21 octobre, AZERTAC

En Côte d’Ivoire, près de 8,7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur chef de l’État ce samedi 25 octobre. Cinq candidats restent en course, parmi eux le président sortant, Alassane Ouattara, 83 ans, qui sollicite un quatrième mandat malgré les appels de l’opposition à un passage de relais politique.

Le correspondant de l’agence AZERTAC à Rabat rapporte, selon africanews, qu’à Abidjan, la campagne s’intensifie. Jean-Louis Billon, soutenu par la coalition Code, multiplie les déplacements dans les quartiers populaires pour convaincre les militants du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), restés sans consigne de vote après le rejet de la candidature de leur leader, Tidjane Thiam, par le Conseil constitutionnel.

Face à lui, trois autres figures d’opposition, Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello et Henriette Lagou, poursuivent leurs tournées sans incident majeur, leurs meetings n’étant pas concernés par l’interdiction de manifester décrétée depuis le début du mois.

Pour prévenir tout débordement, les autorités ont annoncé le déploiement de quarante-quatre mille membres des forces de sécurité sur l’ensemble du territoire.