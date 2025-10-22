L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent des questions d'actualité inscrites à l'ordre du jour de la coopération bilatérale et multilatérale

Bakou, 22 octobre, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré mercredi son homologue estonienne, Margus Tsahkna.

L'entretien en tête-à-tête entre Djeyhoun Baïramov et Margus Tsahkna s'est poursuivi dans un format élargi, avec la participation des deux délégations.

Les discussions ont porté sur les questions d'actualité inscrites à l'agenda de la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Estonie, ainsi que sur les questions régionales et mondiales. Des échanges de vues ont eu lieu sur les possibilités de poursuivre le dialogue politique et les visites mutuelles entre les deux pays, de renforcer le cadre juridique et conventionnel, et d'intensifier les contacts interparlementaires.

L'importance du respect des intérêts légitimes des deux pays et du soutien mutuel au sein des organismes de l'ONU, de l'OSCE et de l'Union européenne a été mise en avant. Dans ce contexte, les relations de coopération ont été examinées.

Les perspectives de développement de la coopération économique entre l'Azerbaïdjan et l'Estonie ont été abordées. L'accent a été mis sur l’importance des relations de coopération dans le domaine de l'éducation. L'importance d'intensifier les activités de la Commission intergouvernementale azerbaïdjano-estonienne pour la coopération commerciale et économique afin de bénéficier du potentiel entier de la coopération dans les domaines de l'économie numérique, des énergies renouvelables et de la connectivité a été mise en valeur. Les travaux de restauration et de reconstruction en cours dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation ont été évoqués.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue Margus Tsahkna des derniers développements du processus de normalisation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Dans ce contexte, les résultats du sommet de Washington et l'importance historique du paraphe de l’accord de paix ont été évoqués. La nécessité de supprimer les revendications territoriales contre l’Azerbaïdjan dans la Constitution arménienne afin d'instaurer une paix durable dans la région et de signer un traité de paix a été soulignée.

Une conférence de presse conjointe a été organisée à l'issue des rencontres, au cours de laquelle les ministres ont fait des déclarations sur les résultats des entretiens.