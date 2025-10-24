Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
Bakou, 24 octobre, AZERTAC
Les cours du pétrole ont diminué sur les bourses mondiales.
Le prix du baril de « Brent » s’est installé à 65,78 dollars, en baisse de 0,21 dollar, sur l’Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres et celui du baril de « Light sweet crude » a constitué 61,58 dollars, après une régression de 0,21 dollar, sur le New York Mercantile Exchange (Nymex).
