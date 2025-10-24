l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

Le 24 octobre, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement, indique l’ONU info.

Une partie essentielle du travail sur le développement consiste en la mobilisation de l'opinion publique dans les pays en développement comme dans les pays développés, en faveur d'objectifs et de politiques fixés. Les gouvernements des pays les plus avancés doivent poursuivre et intensifier leurs travaux pour faire mieux comprendre au public la nature interdépendante des efforts de développement et la nécessité d'aider les pays en développement à accélérer leur progrès économique et social. De même, les gouvernements des pays en développement doivent continuer à sensibiliser les populations à tous les niveaux aux avantages et aux sacrifices en jeu, et à s'assurer leur pleine participation à la réalisation des buts et objectifs de développement.

La mobilisation de l'opinion publique doit incomber principalement aux instances nationales. Les gouvernements peuvent envisager la création de nouveaux organismes nationaux ou le renforcement des organismes existants destinés à mobiliser l'opinion publique, à titre de mesure à long terme, pour donner aux programmes d'enseignement une orientation toujours plus axée sur le développement. Considérant que le leadership peut apporter une contribution significative à la mobilisation de l'opinion publique, la formulation d'objectifs concrets par les autorités compétentes est indispensable.

Le rôle de l'Organisation des Nations Unies a été d'aider les différents médias nationaux d'information, notamment en leur fournissant des informations de base adéquates dans lesquelles ces médias peuvent puiser à la fois substance et inspiration pour leur travail.

En 1972, l'Assemblée générale a créé la Journée mondiale d'information sur le développement pour attirer l'attention du monde sur les problèmes de développement et sur la nécessité de renforcer la coopération internationale pour les résoudre. L'Assemblée générale a décidé que la date de la Journée devait coïncider avec la Journée des Nations Unies, le 24 octobre, qui est également la date de l'adoption, en 1970, de la Stratégie internationale du développement pour la deuxième Décennie des Nations Unies pour le développement.

L'Assemblée générale a estimé que l'amélioration de la diffusion de l'information et de la mobilisation de l'opinion publique, notamment auprès des jeunes, conduirait à une plus grande prise de conscience des problèmes de développement, favorisant ainsi les efforts dans le domaine de la coopération internationale pour le développement.

Depuis les années 1970, les gouvernements se sont consacrés aux objectifs fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies pour créer des conditions de stabilité et de bien-être et assurer un niveau de vie minimum conforme à la dignité humaine par le progrès et le développement économiques et sociaux. Le lancement de la première Décennie des Nations Unies pour le développement en 1961 a marqué un effort mondial majeur pour concrétiser cet engagement solennel. Depuis lors, les tentatives se sont poursuivies pour adopter des mesures à cette fin.

Malheureusement, le niveau de vie de millions de personnes - souvent sous-alimentées, sans instruction, au chômage et dépourvues de nombreux équipements de base - dans le monde est encore très bas. Néanmoins, il ne faut pas laisser les frustrations et les déceptions actuelles obscurcir la vision ou entraver la réalisation des objectifs de développement.

Le succès des activités de développement international dépend dans une large mesure de l'amélioration de la situation internationale générale qui nécessite des progrès concrets, notamment dans la promotion de l'égalité des droits politiques, économiques, sociaux et culturels pour tous les membres de la société.

L'objectif ultime du développement doit être d'apporter une amélioration durable du bien-être de l'individu qui soit bénéfique pour tous. Si les privilèges indus, les différences extrêmes de richesse et l'injustice sociale persistent, le développement échoue dans son objectif essentiel. La communauté internationale doit relever le défi de l'ère actuelle, des opportunités sans précédent offertes par les progrès scientifiques et technologiques, afin qu'ils puissent être équitablement partagés par tous les pays et, à leur tour, puissent contribuer à l'accélération du développement économique dans le monde entier.

Les pays en développement doivent continuer à augmenter leurs dépenses de recherche et de développement. Ils doivent également poursuivre leurs efforts concertés, avec l'aide appropriée du reste du monde, pour accroître leur capacité d'appliquer la science et la technologie au développement, de manière à réduire sensiblement l'écart technologique.

Une coopération internationale pleine et entière doit être étendue pour l'établissement, le renforcement et la promotion de la recherche scientifique et des activités technologiques, qui ont une incidence sur l'expansion et la modernisation des économies. Une attention particulière doit être accordée à la promotion de technologies adaptées à chaque pays, et des efforts de recherche concentrés doivent être faits sur des problèmes choisis - dont les solutions peuvent avoir un effet catalyseur dans l'accélération du développement.

Les technologies de l’information et des communications (TIC) ouvrent des perspectives nouvelles pour le règlement des problèmes de développement, en particulier dans le contexte de la mondialisation. Elles peuvent notamment favoriser la croissance économique, la compétitivité, l’accès à l’information et au savoir, l’élimination de la pauvreté et l’inclusion sociale, qui contribueront à accélérer l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale,

En outre, il est bien établi que les technologies de l'information et des communications présentent de nouvelles opportunités et de nouveaux défis et qu'il est urgent de s'attaquer aux principaux obstacles auxquels les pays en développement se heurtent pour accéder aux nouvelles technologies, tels que l'insuffisance des ressources, des infrastructures, de l'éducation, des capacités , l'investissement et la connectivité, et les questions liées à la propriété, aux normes et aux flux de technologie. À cet égard, nous appelons toutes les parties prenantes à fournir des ressources adéquates, un renforcement des capacités et un transfert de technologie aux conditions convenues d'un commun accord aux pays en développement.

Cependant, des inquiétudes subsistent quant à la fracture numérique qui sépare, en ce qui concerne l’accès aux outils d’informatique et de communications et aux connexions à haut débit, les pays se situant à des stades différents de leur développement, et qui a des répercussions sur de nombreuses applications pertinentes d’un point de vue économique et social dans des domaines comme la gouvernance, le commerce, la santé et l’éducation, et juge également préoccupants les problèmes particuliers rencontrés dans le domaine du haut débit par les pays en développement, notamment les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Xi Jinping assistera à une réunion de l'APEC et effectuera une visite en République de Corée
  • 24.10.2025 [16:03]

Xi Jinping assistera à une réunion de l'APEC et effectuera une visite en République de Corée

Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie
  • 23.10.2025 [16:30]

Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie

Budget 2026 : rejet massif de la partie « recettes » à l’Assemblée, le gouvernement face à l’impasse
  • 23.10.2025 [15:54]

Budget 2026 : rejet massif de la partie « recettes » à l’Assemblée, le gouvernement face à l’impasse

Maroc : Organisation de la 14e édition du Festival international d'interaction interculturelle de Larache
  • 22.10.2025 [18:48]

Maroc : Organisation de la 14e édition du Festival international d'interaction interculturelle de Larache

Pays-Bas : le premier cas détecté d’une nouvelle variante du virus de la variole du singe
  • 22.10.2025 [11:27]

Pays-Bas : le premier cas détecté d’une nouvelle variante du virus de la variole du singe

Chine: le train à grande vitesse le plus rapide au monde atteint 453 km/h lors de tests préalables à sa mise en service
  • 21.10.2025 [16:51]

Chine: le train à grande vitesse le plus rapide au monde atteint 453 km/h lors de tests préalables à sa mise en service

L'ancien président français Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé à Paris
  • 21.10.2025 [14:21]

L'ancien président français Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé à Paris

La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle
  • 21.10.2025 [13:48]

La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle

Les femmes en première ligne d’un monde en guerre : l’ONU tire la sonnette d’alarme
  • 21.10.2025 [11:34]

Les femmes en première ligne d’un monde en guerre : l’ONU tire la sonnette d’alarme

Discussions sur le renforcement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Organisation des États turciques

  • [20:07]

L'Azerbaïdjan est représenté à la Conférence régionale des ministres des transports au Pakistan

  • [19:30]

L'Azerbaïdjan élu coprésident du Groupe de travail intergouvernemental sur la résolution de l'Assemblée d'ONU-Habitat sur « Un logement convenable pour tous »

  • [18:58]

La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée

  • [18:06]

Les villages de Seyidbeyli et Dachboulag de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents

  • [17:03]

L'Azerbaïdjan soutient l'initiative visant à moderniser l'éducation à Sainte-Lucie

  • [16:20]

Xi Jinping assistera à une réunion de l'APEC et effectuera une visite en République de Corée

  • [16:03]

Communiqué de la Présidence de la République

  • [15:01]

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement

  • [14:37]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • [14:31]

Un événement international dédié à la cérémonie d’ouverture du Centre d’arbitrage de Bakou

  • [13:05]

Luke Coffey : Je pense que l’une des choses les plus importantes serait que le président Trump se rende en Azerbaïdjan

  • [12:40]

Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »

  • [12:34]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • [11:54]

Une conférence consacrée à l’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie obtenu à Washington

  • [11:18]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses

  • [10:32]
Les témoignages concernant les tortures subies par les Azerbaïdjanais détenus en captivité et pris en otage par l’Arménie sont rendus publics – PROCÈS VIDEO

Les témoignages concernant les tortures subies par les Azerbaïdjanais détenus en captivité et pris en otage par l’Arménie sont rendus publics – PROCÈS VIDEO

Les préparatifs de la COP30 se poursuivent

  • 23.10.2025 [21:09]

Gori accueille une réunion impliquant les dirigeants des universités de la défense nationale d’Azerbaïdjan, de Géorgie et de Türkiye

  • 23.10.2025 [20:35]

Belgrade accueille la 9e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et la Serbie et un forum d’affaires azerbaïdjano-serbe

  • 23.10.2025 [20:19]

Le président de la SOCAR rencontre le vice-président senior de la société ABB pour l'Europe du Nord

  • 23.10.2025 [19:20]

Le projet intitulé « Le réseau vert : plateforme d'innovation scientifique » inauguré à Khankendi

  • 23.10.2025 [18:12]

Une délégation de jeunes azerbaïdjanais reçue par le Directeur général de l’ICESCO

  • 23.10.2025 [17:33]

Six autres citoyens azerbaïdjanais ont été rapatriés depuis la Syrie

  • 23.10.2025 [17:02]

Le cycliste français Sofiane Sehili libéré après sa détention en Russie

  • 23.10.2025 [16:30]

Budget 2026 : rejet massif de la partie « recettes » à l’Assemblée, le gouvernement face à l’impasse

  • 23.10.2025 [15:54]

Les cours du pétrole augmentent fortement sur les bourses mondiales

  • 23.10.2025 [14:48]

Un nouveau groupe d’anciens déplacés part pour le village de Tezebiné de la région de Khodjaly

  • 23.10.2025 [14:15]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

  • 23.10.2025 [13:10]

Les voyageurs internationaux visitent les monuments historiques à Choucha

  • 23.10.2025 [12:52]

Le président Aliyev : La coopération entre l’Azerbaïdjan et la Hongrie s’approfondisse de jour en jour

  • 23.10.2025 [12:25]

À Genève, le chef de l’ONU plaide pour des alertes précoces pour tous d’ici 2027

  • 23.10.2025 [12:02]

Les émissions de méthane ignorées malgré la menace climatique

  • 23.10.2025 [11:33]

Le lutteur azerbaïdjanais Elmir Aliyev sacré champion du monde

  • 23.10.2025 [10:39]

Le prix de l’or enregistre une hausse d’environ 62 dollars

  • 23.10.2025 [10:34]

La présidente du Milli Medjlis rencontre le ministre estonien des Affaires étrangères

  • 22.10.2025 [20:45]

Visite de parlementaires azerbaïdjanais en Colombie

  • 22.10.2025 [20:00]

Les voyageurs internationaux arrivent à Latchine

  • 22.10.2025 [19:39]

Le projet intitulé « Les religions célestes » présenté au Vatican

  • 22.10.2025 [19:12]

Maroc : Organisation de la 14e édition du Festival international d'interaction interculturelle de Larache

  • 22.10.2025 [18:48]

L’Azerbaïdjan et l’Estonie discutent des questions d'actualité inscrites à l'ordre du jour de la coopération bilatérale et multilatérale

  • 22.10.2025 [18:01]

La déforestation ralentit, mais les forêts restent sous pression

  • 22.10.2025 [17:03]

Bakou: le ministre estonien des Affaires étrangères visite le Parc de la Victoire

  • 22.10.2025 [16:48]
Le président Ilham Aliyev remet l’Ordre « Istiqlal » à Yagoub Eyyoubov VIDEO

Le président Ilham Aliyev remet l’Ordre « Istiqlal » à Yagoub Eyyoubov VIDEO

Le ministre estonien des Affaires étrangères visite l’Allée des Martyrs à Bakou

  • 22.10.2025 [16:05]

Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales

  • 22.10.2025 [15:36]

Le prix de l’or enregistre une hausse de 42 dollars

  • 22.10.2025 [15:33]

Le Premier ministre azerbaïdjanais s’entretient avec son homologue géorgien à Tbilissi

  • 22.10.2025 [15:00]
Le président de la République reçoit le ministre estonien des Affaires étrangères VIDEO

Le président de la République reçoit le ministre estonien des Affaires étrangères VIDEO

Des voyageurs internationaux entament une visite au Karabagh

  • 22.10.2025 [12:12]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une hausse

  • 22.10.2025 [11:40]

Pays-Bas : le premier cas détecté d’une nouvelle variante du virus de la variole du singe

  • 22.10.2025 [11:27]

Le Premier ministre azerbaïdjanais entame une visite de travail en Géorgie

  • 22.10.2025 [10:30]
Le président Aliyev partage une publication relative à sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Le président Aliyev partage une publication relative à sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Le tribunal a accepté la requête de Ruben Vardanyan de renoncer à l’assistance d’un avocat VIDEO

Le tribunal a accepté la requête de Ruben Vardanyan de renoncer à l’assistance d’un avocat VIDEO

Le président Ilham Aliyev termine sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Le président Ilham Aliyev termine sa visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et kazakh font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Les présidents azerbaïdjanais et kazakh font des déclarations à la presse MIS A JOUR VIDEO

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev : Le projet TRIPP sera bel et bien mis en œuvre

  • 21.10.2025 [19:48]
Astana : Les présidents Aliyev et Tokaïev visitent le Centre international d’IA « Alem.ai » VIDEO

Astana : Les présidents Aliyev et Tokaïev visitent le Centre international d’IA « Alem.ai » VIDEO

Le président Ilham Aliyev : L'ouverture du corridor de Zenguézour pourrait avoir lieu d'ici fin 2028

  • 21.10.2025 [18:29]
Astana accueille la 2e réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Astana accueille la 2e réunion du Conseil interétatique suprême Azerbaïdjan-Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Ilham Aliyev: L’Azerbaïdjan a levé toutes les restrictions sur le transit de marchandises vers l’Arménie, en vigueur depuis l’occupation

  • 21.10.2025 [17:51]

Le président Ilham Aliyev : Le Kazakhstan avance avec confiance sur la voie du développement et de la modernisation

  • 21.10.2025 [17:46]

Chine: le train à grande vitesse le plus rapide au monde atteint 453 km/h lors de tests préalables à sa mise en service

  • 21.10.2025 [16:51]
Échange de docuements entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

Échange de docuements entre l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan MIS A JOUR VIDEO

L’atelier conjoint « UNA – Sputnik » met en lumière les dangers du « deepfake » à l’aide de l’intelligence artificielle et les moyens de le détecter

  • 21.10.2025 [16:05]

Le président Aliyev : Une ère de paix s’est ouverte entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

  • 21.10.2025 [15:49]

Le président Ilham Aliyev souligné le soutien constant du Kazakhstan à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan

  • 21.10.2025 [15:35]

Rencontre des présidents des parlements azerbaïdjanais et arménien à Genève

  • 21.10.2025 [15:04]

Le président du Kazakhstan souligne l’importance historique des accords de Washington entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

  • 21.10.2025 [15:04]

Le président kazakh évoque la contribution d’Ilham Aliyev au développement des relations bilatérales

  • 21.10.2025 [14:46]

L'ancien président français Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé à Paris

  • 21.10.2025 [14:21]

La Côte d’Ivoire : la dernière ligne droite avant l’élection présidentielle

  • 21.10.2025 [13:48]

Kassym-Jomart Tokaïev : La visite du président azerbaïdjanais au Kazakhstan est d’une grande importance pour le développement futur du partenariat stratégique entre les deux pays

  • 21.10.2025 [13:13]

Le président Tokaïev : L’Azerbaïdjan est un pays exceptionnel et un État frère pour le Kazakhstan

  • 21.10.2025 [13:13]

La 3e réunion du Conseil d'affaires Kazakhstan-Azerbaïdjan tenue à Astana

  • 21.10.2025 [13:02]

Kassym-Jomart Tokaïev : L’Azerbaïdjan joue un rôle crucial en tant que puissance régionale

  • 21.10.2025 [12:58]
Présentation du projet conjoint « Développement du Couloir médian » à Astana VIDEO

Présentation du projet conjoint « Développement du Couloir médian » à Astana VIDEO

Entretien en tête-à-tête entre les présidents azerbaïdjanais et kazakh à Astana VIDEO

Entretien en tête-à-tête entre les présidents azerbaïdjanais et kazakh à Astana VIDEO

Yaltchin Rafiyev participe à une réunion de haut niveau de l’UE

  • 21.10.2025 [11:52]

Les femmes en première ligne d’un monde en guerre : l’ONU tire la sonnette d’alarme

  • 21.10.2025 [11:34]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • 21.10.2025 [11:00]
Cérémonie d’accueil officiel du président azerbaïdjanais à Astana VIDEO

Cérémonie d’accueil officiel du président azerbaïdjanais à Astana VIDEO

Farid Gayibov élu président de la 10e session de la Conférence des Parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport

  • 21.10.2025 [10:29]

Une cheffe azerbaïdjanaise remporte la 2e place au Trophée mondial du meilleur plat français

  • 21.10.2025 [10:10]
Les déclarations relatives aux meurtres et aux prises d’otages commises par les forces armées arméniennes contre des civils azerbaïdjanais présentées au tribunal - PROCÈS VIDEO

Les déclarations relatives aux meurtres et aux prises d’otages commises par les forces armées arméniennes contre des civils azerbaïdjanais présentées au tribunal - PROCÈS VIDEO

Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a effectué une visite en Ouzbékistan

  • 20.10.2025 [20:48]

Sahibé Gafarova : Le peuple azerbaïdjanais a connu par sa propre expérience ce que signifie une crise humanitaire

  • 20.10.2025 [19:51]

Sahibé Gafarova : Le paraphe de l’accord de paix est une démarche historique visant à mettre fin au conflit arméno-azerbaïdjanais

  • 20.10.2025 [19:14]

La presse italienne couvre largement la visite officielle de la première vice-présidente azerbaïdjanaise au Vatican

  • 20.10.2025 [17:58]

L’ICESCO félicite Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le peuple marocain pour la victoire historique du Maroc à la Coupe du Monde U20

  • 20.10.2025 [16:55]
Le président azerbaïdjanais entame une visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Le président azerbaïdjanais entame une visite d’Etat au Kazakhstan VIDEO

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 20.10.2025 [16:20]

L’UE acte la fin des importations de gaz naturel russe d’ici fin 2027

  • 20.10.2025 [15:12]

Coupe du Monde U-20 de la FIFA : le Maroc sacré champion du monde

  • 20.10.2025 [14:08]

ANAMA : 130 mines et 2 000 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

  • 20.10.2025 [13:02]

Un séminaire sur la sécurité énergétique se déroule à Bakou

  • 20.10.2025 [12:30]

Bolivie : le candidat du Parti démocrate-chrétien Rodrigo Paz Pereira remporte le second tour de l'élection présidentielle

  • 20.10.2025 [12:16]

Un soldat nord-coréen traverse la frontière lourdement fortifiée vers la Corée du Sud

  • 20.10.2025 [12:02]

Un milliard de kilowattheures d’électricité ont été produits à la centrale électrique solaire de Garadagh

  • 20.10.2025 [11:41]